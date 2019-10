Texture excursion, la mostra di arti visive alla galleria Nicola Scafidi di Villa Niscemi

Il 5 Ottobre 2019, presso la Galleria Nicola Scafidi di Villa Niscemi a Palermo, sarà presentata la mostra di arti visive “Texture Excursion”, una manifestazione artistica che prevede la partecipazione attiva di tutti i partecipanti, grazie all’entusiasmante workshop di frottage “Caccia alla texture!” che coinvolgerà adulti e bambini, in un atmosfera di condivisione e confronto sulla tematica del legame fra l’uomo e la natura in Arte, nell’ambito delle iniziative ambientaliste del #Global Strike 4 Future.

La tecnica del frottage è una tecnica di disegno, che si basa sullo sfregamento di una matita o altro tipo di colore non molle, su un supporto appoggiato a un oggetto con parti in rilievo. In questo particolare workshop, si ricercheranno le texture presenti in natura, attraverso una prima esplorazione del parco della Villa Niscemi e successivamente si potranno riutilizzare le stesse per comporre un collage attraverso l’uso di tecniche artistiche miste. Durante il workshop si parlerà delle differenti tipologie di texture e di come Artisti, Architetti, fotografi e artisti di land art ne abbiano fatto ampio uso nel corso dei secoli.

A cura dell’Associazione Scruscio sarà realizzata un’istallazione artistica che permetterà ai partecipanti di cimentarsi con la tecnica del frottage ampliando ed arricchendo l’esperienza sensoriale. A fare da cornice alle attività di workshop saranno le opere degli artisti selezionati che esprimeranno, sotto una forma concettuale, etica o di “risignificazione” degli elementi naturali, una tematica che troviamo già all’origine dell’atto artistico, con i graffiti preistorici, ovvero il profondo legame tra l’uomo e la natura.

Anche l’Arte, dunque, dà il suo contributo comunicando con il linguaggio visivo l’importanza di rispettare l’ambiente in cui viviamo. L’ingresso alla mostra è libero, la partecipazione al workshop ha un costo di 5€ e verranno forniti tutti i materiali necessari per la realizzazione dello stesso.