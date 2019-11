"Grafiche & fotografie, Targa Florio ed altre gare": Manuli e Barbato in mostra

Grafiche e fotografie della storica Targa Florio in mostra. Da giovedì 31 ottobre a sabato 16 novembre, presso la concessionaria Mitsubishi Motors di via Pirandello 1 (Palermo), arriva un'esposizione delle opere dell'artista palermitano Salvo Manuli e del fotografo professionista Roberto Barbato.

Manuli, artista palermitano, inizia la sua attività nel 1972. L'anno successivo si trasferisce a Firenze dove si abilita all'insegnamento di Disegno e storia dell'arte, riscuotendo grandi risultati in rassegne artistiche di interesse internazionale. Dal 1977 opera a Palermo realizzandosi nell'ambito della cultura figurativa, il tutto sempre con il massimo rigore di interdisciplinarietà e interesse culturale. Gli studi universitari lo rendono un esperto in archeologia. Il maestro Manuli è definito il cantore della sicilianità, forse ultimo artista errante. "... di rilievo è il lavoro del Manuli, riproducenti immagini della mitica Targa Florio, competizione automobilistica mondiale, voluta dal 1906 dal pioniere Vincenzo Florio. Il maestro Manuli, grande appassionato ed ex pilota praticante non poteva esimersi dall'illustrare la Targa, nei suoi colori, emozioni e leggendarie imprese intorno alle sue auto e ai suoi personaggi".

Barbato, fotografo professionista dal 1971, ha lavorato come reporter nei luoghi più lontani del mondo. Ha seguito come inviato speciale il campionato del nondo di Formula Uno e i principali avvenimenti motoristici internazionali per la trasmissione televisiva "Gran Prix" di Italia Uno. Ha realizzato reportage per riviste specializzate alle Olimpiadi, ai campionati del mondo di calcio, ciclismo, motociclismo, motonautica e motocross. E' stato docente di Teoria e metodo dei Mass Media, Tecniche di ripresa, Storia della fotografia presso le Accademie delle Belle Arti di Venezia, Brera, Urbino, Napoli e Palermo. Attualmente realizza servizi in vari settori della fotografia, sia in Italia che all'estero.

L'esposizione "Grafiche & fotografie - Targa Florio ed altre gare", sarà aperta dal 31 ottobre al 16 novembre, con aperitivo inaugurale previsto nella giornata di sabato 2 novembre alle ore 18. Giorni ed orari: dal lunedì al venerdì: 9-13 e 15.30-19.30; sabato: 9-13 e 16.30-19. Ingresso libero

