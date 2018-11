Swag Revolution, a Palermo la mostra con "santini" pop e un'inedita santuzza dalla luce floreale

Felipe Cardeña in Swag Revolution , la mostra che sarà inaugurata il 10 novembre alle ore 18 fino al 10 dicembre all'Oratorio di Santo Stefano Protomartire in Piazza Monte di pietà. La mostra è a cura di Christian Gangitano, Giuditta Elettra Lavinia Nidiaci, Silvia Tranchina. Special projects: Laboratorio Saccardi e Domenico Pellegrino. In collaborazione con il Polo Museale Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea della Sicilia e Palermo città della cultura. Orari: dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 13, sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 21, domenica dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 17.30 alle 19.30.

Nel gergo della musica rap, Swag identifica una persona che ha stile. La Swag Revolution di Felipe Cardeña, “misterioso artista in stile Banksy”, di origine ispanica ma dall’attitudine al vagabondaggio permanente (il cui lavoro è tenuto vivo da gruppi di ragazzi che ne realizzano collettivamente i lavori e le installazioni, come in una sorta di laboratorio transnazionale permanente), è un coacervo di elementi differenti: stoffe multietniche, collane, fiori, gioielli, quadri a collage che rappresentano personaggi mitologici, santi prelevati dai più diversi credi religiosi, supereroi, antieroi, ribelli, rivoluzionari, fuorilegge, vecchie e nuove icone pop, inserite sullo sfondo pop-floreale caratteristico dell’artista.

Nel cuore di Palermo, nella bellissima cornice dell’oratorio di Santo Stefano Protomartire, un gruppo di ragazzi appartenenti alla crew di Felipe Cardeña realizzerà un laboratorio-happening con stoffe, collage, tessuti e gioielli, per trasformare lo spazio dell’Oratorio in uno “spazio meticcio”, a metà tra sacro e profano, improntato all’idea di spiritualità, libertà, caos, gioco e sperimentazione, in un folle remix di elementi provenienti da culture, storie, religioni e tradizioni differenti.

Ultima in ordine di tempo tra le tappe del progetto collettivo di creazione di una “Repubblica anarchica e sovratemporale dell’immaginazione, della psichedelia e del desiderio” da parte dell’artista trotamundos y niño de flor (“giramondo e figlio dei fiori”: così lo ricorda una targa posta sul muro esterno della sua casa-laboratorio a Cuba), Swag Revolution vuole essere insieme una mostra e un’esperienza di vita: immersiva, totalizzante, fortemente spirituale, seppure in una logica trasversale rispetto ai canoni delle diverse religioni esistenti, dove il dio indiano Ganesh, simbolo di buon augurio e di prosperità, abbraccia idealmente santi e martiri cristiani, dove madonne con bambino, maschere africane e icone pop contemporanee convivono in maniera giocosa, stralunata, paradossale e a tratti vagamente surreale.

Al centro dell’Oratorio, sarà posta la “tenda hippie”, realizzata da gruppi di studenti e giovani di vari paesi e già presentata da Felipe nei Giardini dell’Isola di San Servolo alla 56° Biennale di Venezia, nel 2015, come opera invitata al Padiglione della Repubblica Araba di Siria, e l’anno successivo nella Napoli Sotterranea. Una parte dei “santini pop” di Felipe saranno affissi in giro per le strade di Palermo da un progetto di arte pubblica curato da Christian Gangitano. “Un’operazione site specific”, scrive Gangitano, “in una città come Palermo, dove la cultura popolare sia alta che bassa è protagonista costante di ogni vicenda estetica e del quotidiano”.

Domenico Pellegrino: Light Connection con Felipe

Sulla facciata dell’Oratorio, campeggerà la riproduzione di una grande raffigurazione di Santa Rosalia immersa nel classico sfondo floreale dell’artista, resa lucente dalle luminarie dell’artista palermitano Domenico Pellegrino. Si tratta della prima tappa di un progetto più ampio, intitolato Light Collection, nel quale Pellegrino collaborerà con altri artisti contemporanei, in diverse città italiane ed europee, per portare la luce nelle opere di arte pubblica, così come il Serpotta aveva portato la lucentezza dell’oro nelle sculture all’interno delle chiese.

Laboratorio Saccardi, una “autobomba d’arte” in giro per Palermo

Grazie alla collaborazione con Laboratorio Saccardi, il gruppo più irriverente e anticonformista dell’arte contemporanea italiana, una speciale automobile, decorata in occasione della Targa Florio coi colori e gli stilemi dei lavori di Felipe, ospiterà per la serata dell’inaugurazione e nelle settimane successive le opere di decine di altri artisti palermitani, come una sorta di “galleria itinerante permanente”. Un messaggio d’arte, di condivisione e di speranza per la città.