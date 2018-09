"Substantia 2.0", la mostra fotografica nel nuovo spazio Phôs Graphè

“Substantia 2.0” è un progetto fotografico di Emanuele Averna che nasce dalla volontà di muovere una critica contro la spersonalizzazione della donna attraverso la scelta del manichino come soggetto degli scatti. A cura di Ombretta Zora, Substantia 2.0 sarà presentata il 20 settembre nel nuovo spazio Phôs Graphè - in via XX settembre 36 - alle ore 18.00 e resterà aperta al pubblico fino all'11 novembre.

Phôs Graphè è un nuovo centro culturale di fotografia che nasce dall'iniziativa della curatrice Ombretta Zora e del fotografo Enzo Alessandra, che si propongono di incrementare la ricerca fotografica attraverso esposizioni, corsi e workshop fotografici.

Gli scatti sono stati presentati per la prima volta in una mostra curata da Giuseppe Carli l’8 marzo 2018, simbolicamente in occasione della Festa della Donna, presso il Magneti Cowork e sono riproposti ora in occasione dell’inaugurazione dello spazio Phôs Graphè che accoglie ed esalta l’attualità della tematica affrontata dal lavoro di Emanuele Averna. Le opere dell'artista sono presentate come una installazione totale, integrata di un supporto audio composto dal musicista Alberto Tudisca. Questo espediente rende interattiva la mostra restituendo al visitatore il suo ruolo di parte attiva: sarà infatti possibile, mediante un sistema sonoro touch destinato al pubblico, azionare vari suoni che si aggiungono al background musicale di Tudisca. In questo modo lo spettatore è artefice dell’opera e instaura con essa un rapporto diretto.

La mostra si compone di otto scatti in bianco e nero che ritraggono dettagli anatomici di un manichino femminile, avvicinando e allo stesso tempo allontanando lo spettatore dagli stereotipi e dai pregiudizi odierni proposti dai media. L'esposizione punta dunque a far riflettere lo spettatore sulla reale essenza della donna e sul ruolo sociale che essa riveste spingendolo a guardare oltre l’aspetto meramente estetico.