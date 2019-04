Terrasini, "Tra storia e tradizione": la mostra in esposizione a Palazzo d'Aumale

Terrasini - “Tra Storia e Tradizione”, le iniziative culturali dal 23 aprile al 5 maggio 2019. Presentato dal Sindaco Giosuè Maniaci e dall’Assessore Arianna Fiorenza, in una conferenza stampa, il programma delle iniziative culturali dal titolo “Terrasini: tra storia e tradizione”, un ricco cartellone di appuntamenti che inizieranno martedì 23 aprile e si concluderanno domenica 5 maggio 2019.

“Si tratta - dichiara l’Assessore alla Cultura Arianna Fiorenza - del più grande e lungo evento dedicato alla storia e alle tradizioni di Terrasini, che avrà come punto d’incontro lo storico Palazzo D’Aumale, sede del Museo Regionale interdisciplinare. Un evento con mostre, conferenze, film, letture sceniche e presentazioni di libri. A nome dell’Amministrazione, intendo ringraziare pubblicamente tutti coloro i quali hanno contribuito a far sì che si potesse realizzare “Terrasini tra storia e tradizioni”, un programma che coinvolgerà i più grandi e più piccoli: tutti uniti per curare la memoria e la storia di Terrasini”.

Il programma

Dal 23 Aprile al 5 Maggio 2019 presso Palazzo D’Aumale:

Mostra fotografica “La festa di li schietti”, a cura della Pro Loco di Terrasini.

Mostra “La notte delle luci: il primo settembre a Terrasini”, a cura di Franco Cascio.

Proiezione del film documentario di Lidia Rizzo “Lo Zucco. Il vino del figlio dei re dei Francesi”.

23 Aprile 2019

ore 17:00: inaugurazione delle mostre.

ore 18:00: conferenza “Terrae sinus: un excursus storico”. Interventi: Valeria Li Vigni, Ferdinando Maurici, Damiano Zerilli, Ino Cardinale, Provvidenza Riccobono, Maria Désirée Vacirca, Lidia Rizzo.

ore 19:30: degustazione del Moscato dello Zucco della cantina Cusumano.

24 Aprile

ore 17:30: presentazione del libro “Gli Orléans in Sicilia. Il duca D’Aumale, un luminare, Palermo, Terrasini e lo Zucco”, di Vittorio Lo Jacono. Interventi: Giacomo Fanale, Adele Crescimanno, Vincenzo Pecoraro.

3 Maggio:

ore 10:30: conferenza “La storia e le tradizioni di Terrasini: una cultura che si tramanda”, curata dagli alunni del Liceo Linguistico “Ninni Cassarà” e dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII.

4 Maggio

ore 17:30: presentazione del libro “Le famiglie La Grua-Talamanca e Vernagallo – Presenza nobiliare feudale dei casati in Sicilia e loro partecipazione nelle dinamiche del Mediterraneo Aragonese Spagnolo”, di Maria Russo e Salvatore La Monica.

5 Maggio:

ore 21:00: “L’illuminato duca” – Mise en éspace, lettura scenica. Testi e sceneggiatura di Mariella e Ino Cardinale, a cura dell’Associazione Culturale “Così, … per passione!”.