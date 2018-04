Le Stanze dell'arte, Schifano inaugura la mostra del nuovo spazio espositivo

Le Stanze dell’Arte è il titolo della mostra che si inaugurerà giovedì 19 aprile, alle ore 18, in via Villaermosa 41 (secondo piano), a pochi passi dal Museo archeologico regionale Antonino Salinas. Sarà visitabile fino al 12 maggio. Racchiude le opere dei pittori Fausto Pirandello, Giovanni Stradone, Lucio del Pezzo e Ignazio Schifano. Orari di visita da martedì a sabato dalle 10:30 alle 13, e dalle 16.30 alle 20. Il lunedì dalle 16.30 alle 20. Ingresso libero.

La mostra Le Stanze dell’arte è stata ideata da Lorenzo Lombardi, giovane direttore della storica Galleria Lombardi di Roma. Dopo molte iniziative in Sicilia, in collaborazione con Maria Vittoria Marchetta, direttrice della Galleria d’Arte La Nica, anche essa romana, hanno deciso di essere presenti con un proprio spazio espositivo comune nel capoluogo siciliano, in occasione di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 e della Biennale “Manifesta 2018.

Al taglio del nastro del nuovo spazio espositivo di via Villaermosa 41 sarà presente, insieme ai curatori Lombardi e Marchetta, l’artista Ignazio Schifano, unico palermitano esposto ne Le Stanze dell’Arte che unisce artisti di generazioni e provenienze geografiche diverse. Oltre alle tele di Schifano, ci saranno le opere di Fausto Pirandello, Giovanni Stradone e Lucio del Pezzo. "Una testimonianza - spiegano i curatori - della volontà di avere un occhio attento e propositivo verso le nuove generazioni, non tralasciando mai la lezione dei grandi maestri del Novecento italiano".

L’unico palermitano esposto ne Le Stanze dell’arte è Ignazio Schifano, classe 1976, artista di punta nella nuova realtà pittorica italiana contemporanea. Suoi 10 pezzi della serie "I labirinti" che appartengono alla ricerca più recente dell’artista, noto per il suo astrattismo concettuale e profondo. «I Labirinti – spiega Schifano – sono dei percorsi dell’inconscio. Quando si riesce ad entrare si incontrano differenti vie e solo una porta all’uscita». Fausto Pirandello (1899-1975), siciliano, maestro indiscusso del Novecento italiano, considerato da illustri storici uno dei maggiori artisti europei della figura. Tra le opere I Bagnanti degli anni ’60 e ‘70.

A completare la proposta de Le Stanze dell’Arte, Giovanni Stradone (1911-1981), esponente della Scuola romana, definito da Lionello Venturi “il più tipico e coerente rappresentante dell’espressionismo italiano”. Tra le opere, Cavallo al fontanile, Vaso di mimose e Fuochi di Settembre. E chiude Lucio del Pezzo nato nel 1933, napoletano, ma milanese d’adozione, con un lungo soggiorno a Parigi dove assume un ruolo importante nella Patafisica europea. Tra i fondatori del Gruppo 58 di Napoli, d'impostazione neosurrealista e neodadaista. Tra le opere La mensola degli anni 90, La piramide di Gizeh, Sole 2004 e Vita e morte di Narianna Alcoforado del 1960.