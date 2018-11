"Sogni", la mostra di Daniela Balsamo e Danilo Romancino allo Spazio Arèa

Inaugura giovedì 29 novembre alle 18.30 allo Spazio Arèa (Via Schiavuzzo 65, in città) “Sogni”, la mostra di Daniela Balsamo in collaborazione con Danilo Romancino, produttore e sound designer.

Una mostra dove i sogni di Daniela Balsamo, artista palermitana, prendono forma e dove immagini e suoni si fondono per rintracciare memorie lontane. Danilo Romancino, produttore e sound designer, crea un’atmosfera suggestiva che accompagna il visitatore in questo mondo onirico. In mostra circa cinquanta opere tra dipinti, disegni, brevi racconti ed appunti che fanno da corollario ad un immaginario surreale. “La mostra ha come punto di partenza i ricordi racchiusi in uno sketchbook -spiegano Daniela Balsamo e Floriana Spanò, curatrice della mostra - Ritratti di animali fantastici, scene quotidiane, uomini ed oggetti hanno lasciato le pagine del quaderno e hanno preso forma”.

Nella consapevolezza che i sogni sono in grado di cambiare il nostro sguardo nei confronti delle cose, mettendone in discussione i limiti del reale, l’artista procede in una ricerca sulla memoria e sul ricordo a lei cara, che affonda la sua ragion d’essere nel legame con gli oggetti e con i luoghi. La memoria viene distorta, l’assemblaggio casuale e la sovrapposizione delle immagini, come nel sonno profondo, rielaborano e ricreano scene di gioia, di dolore, un mondo fantastico che diviene reale. Un approccio intuitivo che, mediato dalle nostre esperienze personali, scava all’interno delle paure e dei nostri desideri reconditi. Lo sguardo dell’artista come un abile collagista, ci porta per mano verso un linguaggio carico di nuovi significati. La mostra ospita l’installazione “Octavia” realizzata dall’artista Daniela Balsamo, Dario Princiotta e Simona Zarcone.