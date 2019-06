"Sinestesie cromatiche", la mostra nella nuova sede di Dictinne Bobok

Con la mostra Sinestesie Cromatiche si avvia, nella nuova sede dell'Associazione Dictinne Bobok, una nuova stagione di eventi ed iniziative di spessore culturale ed artistico. Grazie all'organizzatrice Marisa Russo, sempre alla ricerca di artisti in sintonia con i principi dell'associazione: Sara Mineo, Rosa Anna Argento ed Enzo Argento, affermati da tempo nel panorama artistico italiano, hanno stabilito un file rouge tra le loro opere realizzando Sinestesie. L'associazione Dictinne Bobok deve la sua fondazione al pensiero di Ginevra Buzzetta Russo il cui sogno era di realizzare un centro per l'arte...”l'arte che fa gioire l'anima”. E' proprio Sinestesie Cromatiche che da' la giusta nota per riavviare un nuovo ciclo di attività che spazieranno dalle mostre agli incontri d'arte secondo un'ampia visione per meglio comprendere: “il linguaggio dei segni che cura l'anima”. Dall'8 al 15 giugno- ore 16-20; Vernissage 8 giugno ore 18 via Nicolò Garzilli 28, Palermo Event manager Daniela Martino