"Sinapsi", le sculture di Alessandro Costagliola in mostra alla Galleria Raffaello

La Galleria Raffaello presenta la personale dello scultore Alessandro Costagliola dal titolo “Sinapsi”a cura di Giuseppe Carli, che sarà inaugurata sabato 1 dicembre, ore 18:30, presso gli spazi della nuova galleria in via Notarbartolo 9/e, Palermo. All'evento interverrà Sabrina Di Gesaro direttrice artistica del Centro d'arte Raffaello che accoglierà il pubblico in questo nuovo percorso artistico dello scultore palermitano.

“Le sculture di Alessandro Costagliola rappresentano quei giochi di bambino che ognuno di noi ha fatto con allegria e spensieratezza - commenta il curatore e critico d'arte Giuseppe Carli-la bellezza si fa promotrice dello sproporzionato e del non preciso, pur rimanendo legata, nella visione d'insieme, ai canoni classici. Non si tratta però di una rappresentazione della perfezione anatomica, bensì di una bellezza pura e dinamica attraverso forme uniche nella continuità dello spazio. Costagliola appare continuamente proteso nel dare il senso dell'azione, criticando la scultura classica legata alla statica e alla posa. Nel suo lavoro ordine e forma sono presenti aldilà di una frontiera convenzionale che sembrava invalicabile, e questo vuol dire che apre la speranza ad un rapporto, meno distante e conflittuale, tra uomo e natura e tra età e gioco".

La serata di inaugurazione sarà allietata dalla presenza di DJ set Tony Tutoneche regalerà agli ospiti una accurata selezione di brani. La mostra, sarà fruibile sino al 5 gennaio 2019 (via Notarbartolo 9/e, 90141, Palermo) da lunedì a sabato, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30. Domenica e lunedì mattina chiusi.