Sicilië, la pittura fiamminga in una mostra: a Palazzo Reale da Van Dyck a Stomer

Da martedì 27 marzo fino al 28 maggio a Palazzo Reale di Palermo in mostra “Sicilië, pittura fiamminga”. Da Van Dyck a Stomer, da Gossaert a Houbracken e la Santa Caterina svelata dopo 32 anni.

“Sicilië, pittura fiamminga” raccoglie per la prima volta le opere dei grandi maestri fiamminghi - da Van Dyck a Stomer, da Gossaert a Houbracken - presenti in collezioni pubbliche e private siciliane, oltre al ritratto di Santa Caterina, svelato dopo 32 anni di oblio. La mostra è organizzata dalla Fondazione Federico II, dall’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Sicilia col patrocinio dell’Ambasciata Belga in Italia. L’esposizione è allestita nelle rinnovate Sale Duca di Montalto e sarà inaugurata per il pubblico martedì 27 marzo alle 19 per proseguire fino al 28 maggio.