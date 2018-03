"Serata dadaista": inaugurazione collettiva d'arte

Giorno 24 Marzo inauguriamo la mostra d’arte/evento in pieno stile dadaista. Per l’occasione abbiamo invitato artisti e professionisti ad esporre i propri capolavori in una serata in stile dada.

Cosa sono le serate dadaiste del cabaret voltaire? Durante la prima guerra mondiale la Svizzera è un paese neutrale; tra molti rifugiati che arrivano a Zurigo sono presenti molti artisti provenienti da tutta Europa. Ball e Hennings si accordano con il proprietario del Meitrei Bar al numero 1 di Spiegelgasse, chiedendo di poter usare la sala sul retro per degli eventi.

Organizzeranno serate caratterizzate prevalentemente dal "nonsense" che uniranno nel medesimo spettacolo: musica, danza, manifesti, lettura di poemi, estemporanee di quadri e maschere, dando il via ad un movimento che stravolgerà le convinzioni dell’epoca e rivoluzionerà la percezione dell’arte negli anni a venire. Dal comunicato stampa che accompagna l'apertura del locale si legge: "Cabaret Voltaire. Sotto questo nome un gruppo di giovani artisti e scrittori si è formato con lo scopo di creare un centro per l'intrattenimento artistico. L'idea del cabaret sarà che gli artisti ospiti verranno e offriranno esibizioni musicali e letture agli incontri quotidiani. I giovani artisti di Zurigo, qualunque sia il loro orientamento, sono invitati a partecipare mediante suggerimenti e contributi di ogni tipo" (Zurigo, 2 febbraio, 1916).

Il programma prevede:

Sabato 24 Marzo

Ore 18:30 APERTURA DEI LOCALI AL PUBBLICO

Ore 19.00 APERITIVO INAUGURALE

Ore 20.00 APERTURA ESPOSIZIONE

ARTISTI COINVOLTI:

Aura Nuccio – Esposizione costumi Cosplay

Dario Mentesana – Fotografia naturalistica

Francesco Scherma - Scultura

Gabriele Cracolici – Illustrazione

Giacomo Muraglia – Scultura

Salvo Nero - Pittura

Vincenzo Pisano - Pittura

Viviana Spanò – Pittura

L’esposizione rimarrà aperta al pubblico domenica 25 marzo, sabato 31 e domenica 1 aprile dalle 17 alle 20.









Gallery