"Scintille di luce arte", la mostra di Carmen Frisina a palazzo delle Aquile

La pittrice Carmen Frisina inaugura la sua mostra personale intitolata "Scintille di luce arte" a Palazzo delle Aquile nell'aula Rostagno il 17 marzo ore 17.30.

Il vernissage è presentato dal poeta Francesco Federico, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, dell'assessore alla cultura Andrea Cusumano e del sindaco Antonino Rini di Ventimiglia di Sicilia. Carmen Frisina, nata e residente a Palermo, ha manifestato fin da piccola interesse per l'arte, traducendosi in passione per l'arte pittorica in età adulta dopo aver concluso la sua carriera professionale si docente di Discipline economiche ed aziendali.

Nei suoi dipinti traspare un'intensa sensibilità verso la natura che predilige rappresentare,offrendo l'osservatore scorci di intensa bellezza. I suoi lavori sono stati pubblicati in prestigiose riviste e cataloghi d'arte. Ha al suo attivo l'apprezzamento del pubblico e le recensioni di valenti critici d'arte sulle sue opere. La mostra è fruibile dal 14 al 23 marzo tutti i giorni.