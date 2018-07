Palermo nelle fotografie di Sandro Scalia, la mostra per "Incursioni contemporanee" a Villa Zito

Secondo appuntamento con Incursioni contemporanee, la rassegna - realizzata in collaborazione con il Comune di Palermo, la Regione Sicilia e Visiva e tra le iniziative di Palermo Capitale della Cultura 2018 - dedicata alla contaminazione tra le collezioni pittoriche della Fondazione Sicilia e i linguaggi contemporanei. A fare da apripista è stato Daniele Franzella, con le suggestive installazioni della mostra “Gloria”. Ora, a dialogare con la collezione pittorica permanente di Fondazione Sicilia saranno le fotografie di Sandro Scalia, altro nome di punta dell'arte contemporanea non solo siciliana.

Venerdì 6 luglio alle 19, a Villa Zito, si terrà l'inaugurazione di Belvedere: “È in primo luogo una riflessione sul paesaggio, su quello a noi contemporaneo e su quello della memoria, storica e iconografica. Autore da sempre attento all'indagine dei valori formali e antropici del paesaggio, Sandro Scalia elabora una complessa quanto dissimulata strategia di sguardi: inquadrature spesso frontali, come a dichiarare la neutralità obiettiva dell'approccio visivo - dice il curatore, Sergio Troisi - una corrispondente (e apparente) semplicità dei piani della composizione, una modalità di costruzione dell'immagine tendente a decantare, nel dato percettivo che la ripresa fotografica porta con sé, ogni possibile gerarchia narrativa e ogni evidenza drammatica”. Un dialogo a più voci, quello di Incursioni contemporanee, che passerà anche attraverso le riflessioni di altri due artisti di assoluto rilievo, come Fulvio Di Piazza e Croce Taravella. “La fotografia è senz'altro uno degli strumenti espressivi per eccellenza del mondo contemporaneo - dice il presidente della Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore - che, nel caso di Sandro Scalia, diventa opera d’arte che dialoga con la nostra collezione permanente e sono certo che da questo interscambio verranno fuori riflessioni ed emozioni”.