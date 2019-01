Una vita da pittore violinista, la mostra di Samuele Michele Cascino alla Real Fonderia

La mostra personale del “Pittore Violinista” Samuele Michele Cascino si svolgerà nei locali dell'Ex Real Fonderia, in via Fonderia. La mostra sarà aperta dal 2 all’11 gennaio 2019 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 da lunedì a sabato.

Samuele Michele Cascino, nato a Palermo nel 1995 in una famiglia di musicisti inizia da piccolissimo gli studi musicali e precisamente il violino completandoli nel 2014 al Conservatorio di musica “Vincenzo Bellini “ di Palermo con il massimo dei voti. A questa sua grande passione ne affianca un’altra quella per la pittura che inizia a coltivare anch’essa da piccolissimo ancora prima di saper scrivere mostrando grande versatilità. Da bambino assiduo frequentatore di mostre si appassiona sempre più facendosi notare a scuola e da pittori di chiara fama.

Oggi, ancor giovanissimo, ha al suo attivo una brillante carriera da violinista con molti premi in Concorsi Nazionali e Internazionali, centinaia di concerti da solista, da camera e da Professore d’Orchestra avendo vinto numerose audizioni in Orchestre Giovanili, Sinfoniche e Operistiche. Ha continuato a coltivare la sua grande passione per la pittura ed è stato invitato in parecchie mostre collettive e personali creando uno stile personale e diretto, intenso e pieno di emozioni perché questa è la sua grande dote “la capacità di emozionare”c attraverso le sue geniali doti artistiche. Il suo stile diretto, giovane come la sua età, evidenzia la sua personalità ma soprattutto il suo modo di relazionarsi con gli altri con alti e profondi sentimenti.

Attraverso l’uso di determinati colori mette in evidenza la sua forma interiore ma principalmente la sua grande capacità di amare non solo gli esseri umani ma tutto quello che può essere oggetto di amore. La gioia e l’esuberanza della sua età si evince anche dalle forme e i soggetti realizzati. Il tutto da autodidatta con scelta di tecniche e stili provenienti dalla propria fantasia e doti artistiche. Sabato 05 gennaio 2019 alle ore 17:30 si terrà l’inaugurazione della mostra e il Concerto di Musica da Camera del Duo: Samuele Michele Cascino, violino - Stefano Romeo, chitarra con un programma che spazia dal moderno al classico degli autori A. Piazzolla e N. Paganini mette in evidenza il virtuosismo e le abilità musicali del Duo, il quale, giovanissimi entrambi e di spiccate doti musicali, si è esibito in numerosi concerti riscuotendo consensi di pubblico e di critica. La mostra e il concerto sono ad ingresso gratuito.