Mostra interattiva "Rotte migranti", un viaggio diverso dagli altri allo Scalo B

Un percorso per provare a comprendere un po' di più e sulla "propria pelle" il vissuto del migrare e del viaggio migratorio attraverso un gioco di ruolo e simulazioni: questo è “Rotte Migranti. Un viaggio diverso dagli altri”.

Il Ciss Ong, dopo la precedente e partecipata edizione, invita le scuole, in particolare quelle di secondo grado, e la cittadinanza a vivere la mostra interattiva allestita a Palermo, presso lo Scalo 5B di Lisca Bianca, Via A. Sadat, 13 c/o ex Fiera del Mediterraneo. Non esposizioni di disegni o fotografie, Rotte Migranti è un gioco di ruolo dal vivo, una ricostruzione che permetterà ai visitatori, prendendo l'identità di una persona costretta a migrare, di vivere in prima persona il viaggio migratorio: ci si muoverà, tra i paesi di maggiore provenienza di cittadini stranieri in Sicilia (Nigeria, Bangladesh, Somalia....) e l’Italia affrontando situazioni impreviste, sperimentando nel gioco e nella simulazione quello che accade in viaggio e nell'accoglienza, una volta arrivati.

I “viaggiatori” saranno guidati da animatori/attori attraverso scenografie, video, suoni e “canovacci” tratti da storie reali di migrazione che ricostruiscono i percorsi che i cittadini stranieri in arrivo in Italia vivono. La mostra si rivolge in particolare ai ragazzi della scuola secondaria superiore di primo e secondo grado e alla cittadinanza tutta, e sarà visitabile su prenotazione dal lunedì al venerdì fino a venerdì 8 febbraio, secondo due turni realizzati nei seguenti orari di apertura: dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle 11.15 alle 13.15. L’accesso alla mostra è consentito esclusivamente attraverso prenotazione e in caso di gruppi informali a gruppi minimi di 15 persone e max di 40.