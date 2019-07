"Rosalia, citofonare Palart": il Festino della santuzza in una mostra tra arte e design

Si inaugura mercoledì 10 luglio alle ore 17.30 “Rosalia, citofonare Palart”, una mostra d’arte e design ambientata presso il b&b PalArt rooms & suite di Palermo, in cortile Santa Caterina, 2 (accesso da via Vittorio Emanuele, 254).

Sette artisti palermitani diversi per tecniche e stili usati si sono lasciati ispirare dalla Santuzza, che sarà il vero e proprio leitmotiv della mostra, letta ed interpretata tra devozione, ironia e trasgressione. Quella di “Rosalia,citofonare Palart” si tratta, inoltre, di una modalità espositiva d’arte diversa ed innovativa: non blindata in “contenitori” storicamente dedicati alle mostre d’arte, ma esperita all’interno di uno luogo di passaggio, come un b&b, dedicato generalmente ai turisti, per un breve quanto intenso soggiorno a Palermo.

Espongono le loro opere: Daniela Balsamo, Antonio Curcio, Giusy Di Liberto, Antonino Gaeta, Antonio Fester Nuccio, Danilo Maniscalco, Alize Pepper e Vincenzo Vizzari. In mostra anche i bijoux di ispirazione siciliana di Babbaluci design. Durante il pomeriggio dell’inaugurazione, lo scrittore Gioacchino Lonobile leggerà alcuni brani tratti dai suoi scritti e dall'ultimo libro “Via Terra delle Mosche”, ed. Il Palindromo. La mostra sarà visitabile ogni giorno, dalle ore 18 alle 22, fino al 26. Per l’accesso, una volta giunti in loco, basta “Rosalia, citofonare Palart”.