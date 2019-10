Da Monet e Van Gogh a Klimt, sette capolavori perduti rivivono in 3D all'Abatellis

Sono sette. Otto con la Natività del Caravaggio di cui è già stato realizzatala “ri-materializzazione” in altissima definizione, che ha preso il posto della tela rubata all’oratorio di San Lorenzo, a Palermo, una notte di cinquant’anni fa. E proprio in occasione dell’anniversario del furto - nell’ambito delle manifestazioni di Caravaggio50 organizzate dagli Amici dei Musei Siciliani perché non diminuisca mai l’attenzione sulla sicurezza delle opere d’arte - una mostra racchiude in un unico museo, sette riproduzioni digitali di altrettanti capolavori inestimabili di cui si sono perse le tracce.

Non necessariamente per furti, anzi: ognuna di queste tele possiede una storia altrettanto straordinaria che Sky Arte ha raccolto in una serie di documentari che ha ottenuto un importante riscontro di pubblico. Ogni dipinto è un tassello d’arte ma, nello stesso tempo, è un capitolo di storia contemporanea: mentre raccontano la loro vicenda, i capolavori di Van Gogh, Vermeer, Monet, Sutherland, Klimt, Marc e de Lempicka - perduti per sempre - ritornano alla luce grazie alle più moderne tecnologie. Il lavoro di ri-materializzazione è firmato dal team di storici, artisti, restauratori ed esperti di software 3D di Factum Arte, l’organizzazione internazionale fondata da Adam Lowe a Madrid che, oltre a collaborare con alcuni tra i più famosi artisti contemporanei nella realizzazione delle loro opere, è impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico mondiale.

"Il ritorno dei capolavori perduti" apre le porte da venerdì 11 ottobre alla Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis. La mostra, a cura degli Amici dei Musei Siciliani in collaborazione con SkyArte e Factum Arte, è promossa dall’Assessorato regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e dalla Galleria Regionale della Sicilia Palazzo Abatellis. Fa parte del festival Le Vie dei Tesori, e durerà fino all’8 dicembre, con accesso dalla nuova entrata di Palazzo Abatellis, che verrà inaugurata in questa occasione. Questo permetterà le visite anche al di là dei normali orari di apertura del Museo. Orari: tutti i giorni 9 -19. Ticket: 6 euro, acquistabile anche on line su www.leviedeitesori.it.

La “ri-materializzazione” di Factum Arte ha già restituito virtualmente la tela alla città di Palermo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella;le altre sette “ri-produzioni”vengono invece mostrate per la prima volta. Su queste opere è stata costruita la serie “Il mistero dei capolavori perduti”, prodotta da Sky Arts Production Hub, centro d’eccellenza europeo creato per la realizzazione di programmi sull’arte che vengono distribuiti a livello internazionale in tutti i Paesi in cui opera Sky. Diretta da Giovanni Troilo e co-prodotta da Ballandi Arts, la serie è andata in onda su Sky Arte (canali 120 e 400) ed è ora disponibile on demand. Ciascun episodio ha raccontato la storia di ogni singolo capolavoro, quella dell’artista che lo ha realizzato, la suasparizione o distruzionee l’emozionante processo attraverso il quale è stato riportato alla luce da Factum Arte grazie alle più recenti tecnologie.

“Medicina” (1900-1907) di Gustav Klimt, “Ninfee” (1914-1926) diClaude Monet, “Vaso con cinque girasoli” (1888) di Vincent Van Gogh, “Concerto a Tre” (1663-1666) di JanVermeer, “Ritratto di Winston Churchill” (1954) diGraham Sutherland, “Myrto” (1929) di Tamara de Lempickae“La torre deicavalli azzurri” (1913) di Franz Marc.

I documentari di Sky Arte riescono a narrare non soltanto la storia dei dipinti, ma si allargano alla loro genesi, in rapporto con la vicenda dell’artista, calati nel periodo attraversato. Tre delle tele sono - in maniera diversa - legate alla censura nazista: si va da una delle opere più controverse di Klimt, “Medicina” realizzata ad inizio ‘900, bruciata dalle SS al castello austriaco di Immendorf nel ’45; a “La Torre dei cavalli azzurri” di Marc, sequestrato da Hermann Goering e scomparso dalla fine degli anni ‘40; fino a “Myrto” di Tamara de Lempicka, rubato da un generale nazista a Parigi nel 1943 e mai più ritrovato.Quindi, il seicentesco “Concerto a Tre” di Vermeer rubato alla collezione Stewart-Gardner di Boston nel 1990 e mai recuperato. Il “Ritratto di Winston Churchill” di Sutherland scatenò le ire del “soggetto” e la moglie lo bruciò in giardino nel 1954; fiamme anche per le “Ninfee” di Monet bruciate in un incendio al MoMa, provocato da un operaio disattento nel 1958. Fino al “Vaso con cinque girasoli” di Van Gogh acquistato da un mecenate giapponese e distrutto sotto le bombe che colpirono Osaka durante la Seconda Guerra Mondiale.

A questi capolavori si aggiunge la “Nativitàcon i Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi” del Caravaggio, rubata in una notte di ottobre del 1969, dall’oratorio serpottiano di San Lorenzo e mai più ritrovata: la storia del Caravaggio è forse la più misteriosa (e terribile), visto che si muove tra rivelazioni di pentiti, boss mafiosi, diatribe di storici, traffici internazionali.

I dipinti

GUSTAV KLIMT – Medicina (1900-1907)

Bruciato dalle SS al Castello di Immendorf (Austria) nel 1945

Il dipinto Medicina di Gustav Klimt, che raffigura la dea della salute Igea in piedi di fronte a una colonna formata da un’umanità nuda e contorta, fu commissionata per il soffitto dell’Aula Magna dell’Università di Vienna. La sua presentazione nel 1901, però, causò un’immediata indignazione, tanto che l’ateneo respinse il quadro. Quando i funzionari andarono a ritirare il dipinto, Klimt li minacciò con un fucile, restituendo l’intera somma che aveva ricevuto per il lavoro. Venduto infine a un suo facoltoso amico pittore, Medicina fu però confiscato dai nazisti all’inizio della guerra. All'inizio venne esposto al pubblico ma nel 1943 fu trasferito in un remoto castello austriaco con loscopo di proteggerlo dai bombardamenti. L’ultima notte della guerra, in Austria, un gruppo di ufficiali delle SS decise passare la notte del castello. Dopo aver organizzato un'orgia nel castello sullo sfondo dei dipinti, gli ufficiali, la mattina seguente, ritenendo le opere troppo belle per finire nelle mani del nemico russo, fecero saltare in aria il castello, distruggendo anche le tele di Klimt custodite al suo interno.

JAN VERMEER – Concerto a Tre (c.1663-66)

Rubato all’Isabella Stewart Gardner Museum di Boston nel 1990

Concerto a Tre di Jan Vermeer è il quadro più ricercato del mondo.E’ consideratocome il più grande furto di un’opera d’arte nella storia, tanto che l’FBI sta ancora conducendo indagini sulla malavita internazionale, da quella di Boston all’IRA. Tra i principali sospettati ci sono violenti esponenti mafiosi, nessuno dei quali ha ancora parlato.Concerto a Tre è una delle sole quaranta opere che vengono attribuite a JanVermeer, il grande maestro dell’Age d’Or olandese. Così come non sappiamo dove si trovi il quadro scomparso, anche la vita di Vermeer rimane un misterioso enigma. Esistono solo scarsi e misteriosi indizi sulla sua vita e, a complicare illavoro dei critici, le sue insuperabili raffigurazioni dell’ambiente domestico della classe benestante di Delft sollevano più di una domanda. Fra tutte, Concerto a Tre - un dipinto affascinante, ambiguo e incredibilmente raffinato, che raffigura dei musicisti - è il più misterioso e il suo valore è stimato intorno ai 200milioni di dollari. Gli investigatori pensano di conoscere l’identità dei due ladri che, travestiti da poliziotti, rubarono il dipinto. Ma quale sia il luogo in cui è stata nascosta la refurtiva, dove si trovano sia il dipinto di Vermeer che le altre opere rubate al museo di Boston, resta ancora oggi un mistero.

GRAHAM SUTHERLAND - Sir Winston Churchill (1954)

Distrutto per volontà di Lady Churchill

Durante l’ultimo anno del secondo mandato di Winston Churchill come Primo Ministro del Regno Unito, il Parlamento commissionò un ritratto a figura intera per il suo 80esimo compleanno comeregalo da parte dei membri di entrambe le Camere. Graham Sutherland era uno dei più celebri artisti inglesi del tempo e aveva da poco esposto alcuni dei suoi ritratti alla Biennale di Venezia, con grande successo. Inizialmente tutto sembrò andare per il meglio e Churchill, egli stesso pittore, si offrì persino di ritrarre in cambio Kathleen, la moglie di Sutherland.Durante le prime tre sedute, Sutherland si rifiutò di far vedere al Primo Ministro il lavoro non ancora terminato e quando, una volta completato, il ritratto venne mostrato, Churchill rimase sconvolto dal risoluto realismo dell’opera. Lady Churchill apprezzò il dipinto ma in seguito alla reazione furiosa del marito, ne organizzò in segreto la distruzione.

CLAUDE MONET – Ninfee (1914-26)

Distrutto in un incendio al MoMA nel 1958

Oggi è difficile pensare a opere che siano più conosciutee più storicamente significative della serie Ninfee di Monet. In quasi trent’anni Claude Monet produsse oltre 250 dipinti su tele di grandi dimensioni che hanno come unico soggetto lo stagno della sua casa a Giverny. A causa della sua spietata auto-critica, Monet stesso distrusse molte delle sue opere. Di quelle che si sono salvate soltanto nella seconda metà del ‘900 è stato riconosciuto l’inestimabile valore. Ma nel 1950 queste tele giganti venivano ancora considerate come arte decorativa e non erano costose da acquistare. Nel 1955 il MoMA di New York decise di comprareun’enorme tela di circa sei metri della serie Ninfee. Quando nel 1958 il quadro venne distrutto da un incendio catastrofico, avvenuto durante l’orario di apertura del museo, la perdita del dipinto venne considerata un’enorme tragedia. Il MoMA decise di compensare la perdita dei dipinti e solo un anno dopoacquistò un trittico dal figlio di Monet. L’incendio causò una grande perdita ma al contempo richiamò l'attenzione sul lavoro rivoluzionario di Monet, contribuendo a far diventare oggi la serie delle Ninfee un simbolo dell'arte moderna.

FRANZ MARC – La torre dei cavalli azzurri (1913)

Sequestrato da Hermann Goering. Disperso dal 1945

Artista carismatico, visionario e romantico, fulcro del movimento artistico in Germania nei tumultuosi anni che precedettero la Grande Guerra, Franz Marc venne ucciso nella battaglia di Verdun a 36 anni. Ispirato da artisti come Gauguin e Van Gogh, era ossessionato dagli animali: li osservava nel loro habitat naturale con l’intento di ritrarli, nascondendosi dietro giunchi e arrampicandosi sugli alberi, diventando cosìun maestro nella rappresentazione delle lorocaratteristiche anatomiche. I suoi dipinti di cani, mucche, cervi e soprattutto cavalli, nei quali spiccano i colori primari, sono tra i prodotti più alti del movimento “Die Blaue Reiter” di Monaco e la sua straordinaria opera La Torre dei cavalli azzurri si configura come uno dei suoi lavori più celebri e importanti. Marc vide nei cavalli creature libere, pure, spirituali, di ordine superiore rispetto al genere umano. Dopo la Prima Guerra Mondiale il dipinto venne acquistato dalla National Gallery di Berlino, ma nel 1937 fu rimosso dai nazisti e incluso nella mostra di Arte Degenerata. Successivamente, Herman Goering se ne impossessò, includendolo nella sua collezione privata. A differenza di molti altri quadri, il dipinto non venne mai venduto, ma alla fine della guerra la grande tela scomparve. Avvistamenti del quadro furono registrati alla fine degli anni ‘40 nella Berlino Est occupata dai russi ma gli esperti d'arte di tutto il mondo sono ancora alla sua ricerca.

VINCENT VAN GOGH – Vaso con cinque girasoli (1888)

Distrutto nel bombardamento di Ashiya (Osaka) durante la Seconda Guerra Mondiale

Nel 1945 l’aviazione americana scatena un'ondata di attacchi su tutto il Giappone. Una singolare “vittima” è un dipinto di Vincent Van Gogh che raffigura cinque girasoli. I rivoluzionari dipinti della seriesono stati fortemente influenzati dall'arte giapponese, della quale il pittore fu un appassionato collezionista. Sono il risultato di un’estate che Van Gogh trascorse in Provenza a dipingere insieme al suo amico Gauguin. Quella fra i due fu una collaborazione breve ma vissuta intensamente da Van Gogh, il quale, in seguito alla partenza di Gauguin, ebbe un esaurimento nervoso che lo portò a tagliarsi un orecchio. I Girasoli furono spesso oggetto di derisione nel corso della vita dell’artista ma negli anni Venti, quando Vaso con cinque girasoli fu comprato da un imprenditore e poeta giapponese, i suoi dipinti erano già considerati di grande valore. Quando la città del magnate giapponese venne bombardata, il dipinto, a causa del peso eccessivo della cornice, risultò troppo pesante da spostare e ciò ne implicò la fatale distruzione.

TAMARA DE LEMPICKA – Myrto (1929)

Rubato a Parigi da un generale nazista

Pochi artisti incarnano in modo così completo lo stile e lo spirito della loro epoca come Tamara de Lempicka, la cui pittura elegante e drammatica riassume su tela tutto lo spirito dell’Art Déco. Orgogliosamente glamour e alla moda, Tamara de Lempicka è una figura audace e fantasiosa, la cui opera sfida il pubblico a distogliere lo sguardo. Myrto fu realizzato al culmine del suo spirito creativo. Questa provocatoria rappresentazione di due donne, di cui una è molto probabilmente l’artista stessa che si rilassa nel sonno dopo un incontro amoroso, abbracciata all’amante Ira Perrot, è uno dei suoi dipinti più affermati e caratteristici. Il quadro era un oggetto di valore per il suo collezionista più devoto, il dottor Pierre Boucard, magnate dell’industria farmaceutica. Ammiratore appassionato della Lempicka, le commissionò anche un suo ritratto con la famiglia. Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, Tamara de Lempicka partì per “una lunga vacanza” negli Stati Uniti ma Boucard rimase a Parigi, dove la sua villa venne confiscata da giovani ufficiali nazisti, uno dei quali probabilmente non fu in grado di resistere alla tentazione di rubare la tela nel 1943. Il dipinto, da allora, non è stato mai più ritrovato.