"Rigenerazioni", la mostra di Manuel Felisi tra foto e collage all'Orto Botanico

Sabato 14 dicembre 2019 alle ore 18.00, all'interno dei prestigiosi spazi dell’Orto Botanico di Palermo, in presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Adham Darawsha, del Direttore Rosario Schicchi, del Prof. Paolo Inglese, Direttore del Sistema Museale d’Ateneo e delle Istituzioni ospitanti, Arionte Contemporanea e Fanale Architettura, inaugura Rigenerazioni, mostra personale di Manuel Felisi, promossa da Settimana delle Culture e curata da Giacomo Fanale.

Nella sua pratica artistica si muove tra diversi ambiti includendo nelle sue opere pittura, fotografia e collage per creare installazioni nelle quali traduce e racconta il tempo. Il file rouge che lega la sua produzione è un argomento che riguarda tutti noi, il nostro essere ed esserci, qui ed ora; il tempo con il suo passare cambia le cose, le preserva e le fa dimenticare.

Utilizza la fotografia per esprimere un tempo che immobilizza e misura luoghi, oggetti, persone e sentimenti; l’istante dello scatto fotografico non è più una mera operazione meccanica ma diventa il simbolo che lega le diverse tipologie di tempo descritte nell'opera. Le sue opere sono composte da strati di diversi materiali che seguono sempre uno stesso ordine scientifico, come un rituale che - dalla pittura alla stampa - non si confonde mai con la meccanicità e la ripetitività poiché sempre frutto del coinvolgimento e del sentimento che guidano il suo fare artistico.