Ricchi e poveri, clandestini e non: l'installazione interattiva e provocatoria in mostra a Palermo

Da venerdì 14 dicembre e fino alla fine di gennaio 2019 negli spazi di Quir Fattoamano (via Ponticello) è allestita la mostra "Ricchi e Poveri". Si tratta di una installazione interattiva in forex che raffigura un Gesù bambino (170 x 90 cm) senza volto in modo che ognuno possa inserire il proprio e divenire parte dell'opera. Ai piedi della scultura la scritta luminosa “Clandestino”. L'idea è del duo artistico Mettici la faccia, composto da Massimo Milani e Giovanbattista Cilluffo, ed è la prima operazione di un trittico.

"Ricchi e Poveri" è il titolo di questa prima opera, un progetto che nella sua interezza intende invitare i fruitori all'immedesimazione: i due artisti si sono lasciati ispirare da elementi e simboli anche contrastanti di attualità, storici, tradizionali coniugandoli con un linguaggio contemporaneo. L'invito è di partecipare assecondando il proprio istinto e quello che ci suggerisce: tra ironia, impegno politico e civile, senso di tragicità o adesione è attraverso l'arte che può passare anche un tema complesso e ai giorni nostri anche scomodo.

“In quanto opera interattiva è essenziale che ciascuno/a interagisca senza essere influenzato/a dai suggerimenti degli artisti - spiega Massimo Milani - è un’operazione nata per gioco e che ha assunto giorno dopo giorno sempre più significato: abbiamo messo insieme alcuni simboli che inviteranno l'osservatore alla riflessione. Vogliamo scandalizzare? Si ma in senso positivo: il messaggio che vogliamo diffondere è un'invito all'empatia, un valore in via di estinzione in questi tempi di disumanizzazione progressiva. Aspettiamo con curiosità le reazioni, a noi basta che susciti un qualsiasi sentimento, purché sia forte”.

“A Gesù bambino si legano sentimenti di bontà e amore - spiega Giovanbattista Cilluffo - e assumere il ruolo di Gesù oggi, seppure per gioco e per un momento, rappresenta una sfida. Siamo coscienti che la scritta “clandestino” possa destabilizzare per via dei suoi molti significati. Oggi il clandestino in questi tempi salviniani è quello da additare ma non solo: ancora oggi la gente lascia in clandestinità storie d'amore, omosessualità e in alcuni casi la propria reale personalità. Oggi essere clandestino significa essere differenti: da Matteo Salvini, dalla politica, dal vangelo stesso che predica bene e spesso razzola male”. L'installazione interattiva è visitabile a ingresso gratuito.