Le foto di uno smarphone con i filtri di un'app in mostra, "Retricamente" alla Cala

Retricamente 2, 50 scatti in bianco e nero realizzati attraverso l'applicazione per smartphone Retrica senza post-produzione. Seconda edizione della mostra fotografica del palermitano Antonio Raimondi prodotta insieme all'Associazione Culturart che torna a distanza di tre anni con una selezione di scatti molto personali e come allora privi di ogni ritocco.

Niente pose, niente post produzione, solo il tempismo e l'istinto del fotografo. Dietro ogni foto la ricerca della luce in ogni circostanza. Di contro il nero che contrasta, incornicia, crea righe, scacchi e simmetrie. I soggetti sono prospettive, sfumature e geometrie dal forte impatto visivo. Attraverso essi viviamo storie di coincidenze perfette rubate alla vita quotidiana e riflessioni estetiche sospese nel tempo. Palermo e la Sicilia fanno da sfondo alla ricerca di un fotografo ironico e sensibile che non smette di giocare con il suo smartphone secondo le proprie regole artistiche. Presentazione della mostra venerdì 4 maggio alle ore 18 presso la Real Fonderia alla Cala di Palermo con la musica dal vivo de Le Matrioske. La mostra sarà visitabile fino al 12 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.30 escluso la domenica.