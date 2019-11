"Re-born (khpr)", la mostra di Dimitris Ntokos alla Galleria Giuseppe Veniero Project

Si inaugura sabato 9 novembre alle ore 19.00, presso la Galleria Giuseppe Veniero Project, in Piazza Borsa 20 a Palermo, “Re-Born (khpr)”, la prima personale in Italia dell'artista ateniese Dimitris Ntokos. Tra i personaggi più fertili del panorama artistico contemporaneo Ntokos si divide tra progetti di street art e la pittura in studio. In Re-Born (khpr), curata da Francesco Piazza, sono esposte alcune tra le opere più rappresentative della sua ricerca artistica che negli anni ha raggiunto una consapevolezza sempre più matura e strutturata.

Riconoscibile per i suoi pseudo geroglifici, Ntokos raffigura in quasi ogni sua opera lo Scarabeo, per gli egizi Kepher simbolo di resurrezione (khpr, le 4 lettere usate per definire anche il verbo divenire) e lo trasforma nel “deus ex machina” attraverso il quale elaborare il suo personale linguaggio artistico. Laddove esso viene riprodotto quasi entomologicamente, come amuleto protettore e ispiratore nelle opere che lo ritraggono personaggio principale contaminato da cromatismi pop e intromissioni simboliche di un capitalismo storico ma a tutti gli effetti a noi contemporaneo o quando diventa pattern ossessivo e superficie sulla quale costruire successivi piani di rappresentazione, lo Scarabeo, sebbene raffigurato attraverso innumerevoli semplificazioni pittoriche e concettuali, reagisce alla tentazione di divenire solo grafica o decorazione trasformandosi e moltiplicandosi in una progressione che è un alfabeto in cui ogni simbolo è unico e irripetibile.

Re-Born è un'anteprima assoluta per l'Italia e per la Sicilia, dove l'artista ha già esposto nel mese di Aprile presso il Museo Diocesano di Monreale in occasione della mostra “Icone.Tradizione/Contemporaneità”, a cura di Francesco Piazza, presentando la reintepretazione di un'icona seicentesca di scuola greca dedicata a Sant'Andrea e conservata presso l'Eparchia di Piana degli Albanesi. La mostra si concluderà il 23 novembre.

