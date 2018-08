"Position Palermo Palermo", contraddizioni in mostra al Dusseldorf ai Cantieri Culturali

Il Verein Düsseldorf Palermo organizza la mostra "Position Palermo Palermo" che inaugura il 5 settembre alle ore 18. Curatori: Susanne Anna, Michael Kortländer, Alessandro Pinto; artisti: Roberto Collovà, José Florentino, Adriano La Licata, Roberta Mazzola, Michela Palermo, Fabio Sgroi, Giorgio Vasta.

Palermo e la sua ombra, Palermo e la sua immagine riflessa e capovolta. Palermo e la sua affermazione, Palermo e la sua negazione. Il celebre spettacolo di Pina Bausch “Palermo Palermo” presentato nel 1990 al Teatro Biondo si apre con l’immagine di un muro che va in frantumi, con le macerie che diventano parte attiva della scena e termina, senza alcun nesso narrativo, con un racconto su delle oche che riescono a fare attendere la volpe in procinto di mangiarle attraverso una preghiera infinita. Due forze contrapposte messe in atto, quella centrifuga, di rottura e fuga da Palermo e quella centripeta di resistenza in una città dalle mille storie, e dai mille contrasti. Queste due forze sono il fil rouge della mostra che gli artisti hanno cercato di esprimere attraverso un segmento della loro personale visione di Palermo realizzata tramite un confronto formale e contenutistico con il medium fotografico sia per affermazione che per negazione del medium stesso: fotografie, installazioni, sculture, testi audio – frammenti e brani dalla città dai mille volti. (Testo di Alessandro Pinto)