Inaugura il mulino storico del complesso Sant'Antonino, all'intero una mostra sul pane

Venerdì 4 maggio, alle 10, nel Complesso Monumentale di Sant’Antonino sarà inaugurato il Mulino Storico con la mostra “Pane al Pane: il ciclo del grano” realizzata dal Sistema Museale di Ateneo in collaborazione con la Fondazione Ignazio Buttitta.

La giornata prenderà il via con i saluti introduttivi di Fabrizio Micari, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Edgardo Bandiera, Assessore Agricoltura Regione Siciliana, Patrizia Di Dio, Presidente Confcommercio Palermo, Paolo Inglese, Direttore del Sistema Museale di Ateneo, e Antonio Sorce, Direttore Area Tecnica UniPa. Seguiranno gli interventi di Ignazio Buttitta, Sergio Bonanzinga, Antonino Cusumano e Marina Castiglione sul tema “Il grano nella cultura popolare” e di Dario Giambalvo, Luca Settanni, Filippo Drago e Nino Crippaldi sul tema “Il grano e il suo ciclo”. La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 28 maggio dal lunedì al venerdì con orario 9-13 solo su prenotazione.

Il Mulino Storico di Sant’Antonino, realizzato a cavallo del XIX-XX secolo dal Regio Esercito Italiano in quello che fu il Convento di Sant’Antonio da Padova fondato nel 1630, è stato operativo per oltre mezzo secolo. I locali che lo ospitano sono stati oggetto di una straordinaria azione di recupero da parte dell’Università di Palermo. La riapertura al pubblico di questi spazi, che si prestano alla più diversa utilizzazione espositiva e museale, è l’occasione per celebrare il ciclo del grano e il suo prodotto principe: il pane, elemento essenziale della cultura e della dieta mediterranea. Per farlo saranno utilizzate parole, suoni, immagini ed elementi del ciclo del pane, dalla spiga, agli sfarinati, alle madri acide, ai pani.