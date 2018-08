La Palermo del futuro in una mostra, le foto all'interno dell'ex Real Fonderia alla Cala

Il 7 agosto dalle 17 alle 19 nell'Ex Real fonderia alla Cala Palermo in piazza Fonderia, 12 a Palermo avrà luogo l'inaugurazione della mostra fotografica "La Palermo del Futuro".

L'evento rappresenta una continuità di quanto realizzato all'interno del Laboratorio Cittadino "La città che si muove - il tram per tutti" nel corso del quale è stata presentata alla stampa l'installazione di 40 pannelli che rappresentano la "Palermo del futuro". Il Laboratorio Cittadino, promosso dall'Assessorato alla Partecipazione e Beni Comuni in Partnership con Panastudio Gruppo Editoriale di Francesco Panasci, nasce al fine di rafforzare processi partecipativi che mirano alla valorizzazione del capitale umano della nostra città attraverso la promozione di iniziative che vedono come protagonista la cittadinanza, sia nelle sue forme associative che come singoli individui.



Sono stati svolti otto laboratori in collaborazione con gli Assessorati dell'Amministrazione Comunale dai temi:

La città dello sport: sport popolare e di base nello spazio pubblico;

La città con i turisti;

La città con il mare;

La città della cultura presenta patto per la lettura;

La città dell'accoglienza;

La città che si muove: tram per tutti;

La città dei talenti;

La città delle Periferie - Con i Piedi nel Fango.

Ad ogni laboratorio sono stati invitati, oltre gli stakeholders e le Associazioni operanti nel settore, tutti i cittadini socializzando gli appuntamenti mediante l'utilizzo dei canali multimediali in uso al Comune di Palermo. Il 19 settembre avrà luogo, presso la Sala De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa, la proiezione di un film documentario sugli otto labroratori, quale sintesi dei risultati ottenuti. La mostra sarà fruibile fino al 18 agosto.