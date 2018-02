Paesaggio, fra aforismi e riflessioni: la mostra di pittura contemporanea a villa Niscemi

Dal 24 al 28 febbraio, a villa Niscemi, sarà allestita la mostra "Paesaggio, fra aforismi e riflessioni". Ingresso gratuito. Mostra pittorica d’arte contemporanea, rappresenta paesaggi naturali tramite diversi stili e linguaggi. L’intento è di portare l’osservatore ad estrapolare gli stessi dal loro contesto, conducendolo ad immergersi in una riflessione o un concetto espresso dall’opera.

La concezione dell’esposizione nasce dal presupposto di rapportare metaforicamente il paesaggio alla vita; una veduta in un tempo indefinito della giornata rappresenta l’esistenza nella sua interezza, così come può essere identificata in tutte le sue sfaccettature. Questo porta anche a rappresentare un periodo del giorno come un particolare in essa; i contrasti cromatici, di colore più o meno materico o l’indefinizione fra giorno e notte vuole raffigurare, appunto, dei concetti senza tempo e particolari riflessioni.