Manifesta collateral, "Paesaggi Mentali / Traiettorie Naturali" in mostra al Gemmellaro

La mostra “Paesaggi Mentali / Traiettorie Naturali”, a cura di Lorenzo Brun​i​,​​ ​evento collaterale di Manifesta 12 - Biennale itinerante d’arte internazionale - e nel calendario​ ​ufficiale di Palermo Capitale della Cultura 2018, ​è aperta al pubblico dal 15 giugno al 30 settembre ​al Museo di Geologia “G.G. Gemmellaro” di Palermo in collaborazione con Simua - Sistema​ ​Museale di Ateneo.

La mostra, curata da Lorenzo Bruni, riflette sulle prerogative che può avere oggi il concetto di​ ​paesaggio “ideale” sia dal punto di vista naturale che da quello dell’interazione interculturale. L’intento​ ​del progetto è considerare il paesaggio in quanto territorio da condividere nelle esperienze della sua​ ​scoperta, ma anche nella riattivazione del concetto di comunità. Gli artisti invitati ad intervenire​ ​all’interno del Museo di Geologia, in dialogo con la sua collezione e il suo particolare display​ ​museale, sono Maurizio Nannucci, Antoni Muntadas e Marinus Boezem - storici artisti di fama​ ​internazionale, attivi fin dagli anni Sessanta, e tra i primi a confrontarsi con il dialogo tra natura, cultura e​ ​linguaggio - e artisti mid-career quali Salvatore Arancio, Domenico Mangano & Marieke van Rooy e​ ​Paolo Parisi. Questi ultimi, siciliani che hanno scelto da lungo tempo di vivere e lavorare al difuori dell’isola, in quest’occasione sono stati chiamati a riflettere sul tema del viaggio e della​ ​memoria per realizzare, appositamente per la mostra, dei lavori connessi al loro ripensare alla Sicilia.​ ​I mezzi adottati e suggeriti dagli artisti per indagare il dialogo tra l’io, l’attorno, il senso di​ ​appartenenza e le modalità di trasmissione del sapere al tempo del digitale sono quelli legati al concetto​ ​di viaggio. Al fine di sottolineare la necessità di acquisire una sempre maggiore coscienza del​ ​contesto fisico e mentale con cui l'osservatore interagisce con la realtà globale e immateriale​ ​dell'informazione, sono stati invitati altri tre artisti - Stefania Galegati Shines, David Medalla e​ ​Gianni Melotti - che hanno realizzato e realizzeranno dei progetti speciali legati allacomunicazione della mostra per proporre una prospettiva inedita sul ruolo del museo al tempo degli​ ​archivi digitali istantanei.