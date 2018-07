"La grande luce Padre Pio", la mostra chiude in anticipo: "Poche visite"

In considerazione dei risultati molto modesti in termini di visite, la produzione ha deciso autonomamente di anticipare al prossimo 31 luglio la chiusura della mostra "La Grande luce Padre Pio tra Scienza e Fede", fissata come annunciato in precedenza il 31 dicembre 2018. Nonostante la grande qualità della mostra ed il prestigioso allestimento nel Complesso monumentale Guglielmo II di Monreale, non è stata registrata quella presenza di visitatori indispensabile per tenere in piedi una esposizione di alto profilo culturale, religioso e scientifico.

“Purtroppo il mercato è sovrano - spiegano gli organizzatori - sapevamo di trovarci di fronte ad una utenza particolare ma il pubblico di fedeli, devoti o semplicemente curiosi non ha risposto secondo quelle che erano le aspettative. Rincresce dover prendere questa decisione, ma è l'unica possibile alla luce dei risultati raggiunti ad oggi". La mostra dunque sarà visitabile fino al 31 luglio.

Biglietto d’ingresso: intero € 7; ridotto e gruppi € 5; scuole € 4. Orari fino al 31 luglio: dal lunedì al giovedì 9,30/22; dal venerdì alla domenica 9,30/ 23. Info: www.padrepioinmostra.it – Biglietteria tel. 3337622368 – Info line tel. 3452750787 -. Gruppi tel. 3336095193 - gruppi@padrepioinmostra.it