"One of a type", un viaggio tipografico su Palermo in una mostra alle Botteghe Colletti

"One of a type - A typographic journey around Palermo": appuntamento con la mostra dal 29 giugno al 29 luglio. Inaugurazione alle ore 19 all'Atelier Botteghe Colletti.

Trentadue designers internazionali per raccontare l’identità culturale di Palermo, riuniti in One of a type, mostra collettiva curata da Ciao Ciao Studio con il patrocinio di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 e di AIAP, Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva. L’obiettivo è quello di celebrare l’identità di Palermo, sintesi di stratificazioni artistiche e culturali, grazie al contributo di designers di fama mondiale provenienti da ben 12 nazionalità diverse. Alcuni dei paesi rappresentati sono stati protagonisti della storia della Sicilia, come il Medio Oriente, la Grecia, la Spagna, la Francia; altri partecipanti sono paesi europei come l’Ungheria, la Svizzera, l’Olanda, il Belgio e la Germania, ed extraeuropei come gli Stati Uniti.

Ogni studio partecipante . stato invitato da Ciao Ciao Studio, a tradurre in versione “grafica” la propria visione della città, attraverso il disegno di una sola lettera dell’ alfabeto. Una sola “type”. Il titolo della mostra è infatti un gioco di parole ispirato al modo di dire inglese one of a kind che in questo caso diventa one of a type. L’unicità di Palermo coincide pertanto con ogni singolo carattere; la somma di tutte le lettere darà vita ad un alfabeto “scoordinato” che riflette la natura mutevole e multiculturale della città e le sue diverse impronte culturali. Le 26 lettere saranno stampate in posters di formato 50x70 cm, in carta The Tube di FAVINI, azienda di riferimento a livello mondiale nella realizzazione di specialità grafiche innovative.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 29 Luglio 2018 nei locali dell’Atelier di Botteghe Colletti in via A. Paternostro n.78 a Palermo, la strada pedonale costellata di botteghe artigianali, una reale vetrina su strada che parla ai tanti turisti e abitanti che transitano quotidianamente per le strade del centro storico. L’alfabeto in mostra sarà spunto di rifl essione sui cambiamenti storici ed attuali,instaurando un dialogo con il pubblico all’interno di un vero e proprio laboratorio visivo multiculturale. Il pubblico sarà infatti parte attiva dell’esposizione: ciascuno sarà invitato a creare delle parole o delle frasi utilizzando la famiglia tipografica esposta.

La mostra sarà documentata attraverso la pubblicazione di un catalogo che raccoglierà i profili dei designers partecipanti, i caratteri tipografici, le parole e le creazioni del pubblico, in una sorta di “Abbecedario” della città. Oltre al catalogo, Ciao Ciao Studio ha realizzato dei posters-cartolina, che esaltano la bellezza e la storia di Palermo, creando un link diretto tra le opere tipografi che dei designers e le immagini della città. Sarà possibile acquistare il catalogo e i poster in edizione limitata presso la sede della mostra.

I 32 designers di 12 nazionalità diverse

Gianluca Alla (Italia) – Atelier Raphaël Garnier (Francia) – Atlas (Spagna) – Irene Bacchi (Italia) – Mauro Bubbico (Italia) – Fabien Coupas (Francia) – Cut&Paste (Italia) – De-Form (Ungheria) – Alessio D’Ellena (Italia) – DIA (USA) – EEE Studio (Italia) – Etaoin Shrdlu Studio (Italia) – Oded Ezer (Israele) – Folch (Spagna) – Giò Fuga (Italia) – Giallo Gin (Italia) – Julien Gionis (Grecia) – Andrea Indini (Italia)– Laura Jouan (Francia) – Kasper-Florio (Svizzera) – Koln Studio (Spagna) – La Tigre (Italia) – Muttnik (Italia) – Oficina de Disseny (Spagna) – Ko Sliggers (Olanda) – Studio Abbasi (Iran) – Studio Studio (Belgio) – Studio Triple (Francia) – Think Work Observe (Italia) – Tomo (Italia) – Erman Yilmaz (Turchia)