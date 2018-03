"Nautilus", il viaggio tra rotte immaginarie in una mostra a palazzo Belmonte Riso

“Nautilus, viaggio tra rotte immaginarie”. La mostra di Concetta De Pasquale sarà allestita dal 17 marzo al 3 aprile nelle sale di Palazzo Belmonte Riso.

Una suggestiva installazione di 16 opere pittoriche (olio e catrame - dim. 80x115) su vecchie carte nautiche e 5 diari di bordo (tecnica mista su carta di cotone, metallo e plexiglas), rivisitati attraverso rotte immaginarie, Concetta De Pasquale continua a raccontare il mare dei suoi tanti viaggi in barca a vela, intrecciando realtà e fantasia.

“Sulla rotta di Colapesce, appunti di viaggio per mare”, mostra ospitata nel 2017 dal Pan a Napoli e dall’Ars - Fondazione Federico II a Palermo, con “Nautilus”, la pittrice di bordo riprende il tema dell'andar per mare attraverso elementi basilari nella storia della navigazione quali portolani, carte nautiche, e imbarcazioni. Dopo l'inaugurazione di Palermo che si terrà sabato 17 marzo alle ore 18 presso l'Ex Foresteria - Palazzo Belmonte Riso, la mostra resterà nel capoluogo siciliano fino al 3 aprile, a seguito, la ritroveremo in un percorso itinerante lungo le vie del mare, nelle città di: Marsala, La Spezia e Venezia.