"Natura" alla Real Fonderia Oretea, in mostra le fotografie di Giacomo Valenti

“Natura” è frutto della passione per la fotografia e l’amore verso la natura del territorio siciliano. I soggetti delle fotografie rappresentano esemplari dell’avifauna come aironi, garzette e martin pescatori e altri piccoli animali ripresi dall’autore con faticosi e pazienti appostamenti in alcune oasi naturali, prevalentemente del siracusano, utilizzando diverse tecniche fotografiche.

Alcune immagini sono tratte da “Natura”, uno dei video presentati dall’associazione Lunghezze d’Onda ai Cantieri Culturali alla Zisa nell’ambito della prima edizione di “Zyz - Annuario Fotografico Contemporaneo”. La mostra lega la passione per la fotografia con le altre attività dell’associazione, come le passeggiate naturalistiche e/o fotografiche e la lettura. Il tema è tra quelli trattati durante alcune “Letture” cominciate nel 2016 con le “Letture in Villa”, svoltesi nelle ville comunali di Palermo.

L’autore, Giacomo Valenti, nato a Palermo nel 1966, vive a Siracusa dal 2005. Dal 2014 fa parte dell’associazione Lunghezze d’Onda, partecipando alle attività, tra cui le mostre fotografiche collettive “Nel blu dipinto di blu” 2° edizione, “mostra collettiva dei soci di Lunghezze d’Onda” all’Orto Botanico a Palermo, “Punti di vista” a Siracusa e a Palermo. I visitatori dovranno rispettare le disposizioni anti contagio Covid19.

