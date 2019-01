"Mind games", la personale di Benedetto Tartamella in mostra al centro Studios

La prima personale di Benedetto Tartamella si aprirà il 24 gennaio alle ore 19,00 presso il centro Studios di via Notabartolo, 36 a Palermo. Benedetto Tartamella, artista raffinato ed elegante, trova la sua ispirazione nella rivisitazione di studi d'arte già elaborati dai più grandi maestri della grafica. In questo contesto, con analisi attenta e critica, ha perfezionato il suo stile intensificando sempre più la sua creatività. L’arte patinata di Benedetto Tartamella va letta in questo senso. Evoca sensazioni profonde, emozioni intime che operano nella struttura della carica cromatica e che si estendono nei tratti marcati, nelle sfumature e nei movimenti circolari che sono l’essenza della sua memoria più profonda. E’ proprio questa la sfida che "Mind Games" si prefigge! I colori brillanti, nei toni caldi e freddi si fondono con le forme tondeggianti e allungate creando atmosfere surreali e cosmiche. L'autore utilizza una tecnica personale con uno stile originale rappresentando forme inusuali e inedite che parlano di cosmo, numeri primi, musica e di ciò che di-visibile non è. Le sue opere offrono all’occhio del visitatore due effetti: uno fisico basato sulle sensazioni del primo impatto con l’opera; il secondo psichico che rivela le conseguenti armonie dell’anima che accoglie l’opera nella sua totalità e nel suo infinito. Nasce così, fra l’improbabile riproduzione di qualcosa di profondamente unico, una verosimile trasformazione di forme note da osservare con stupore e incredulità … Mind Games! La mostra si inaugurerà giorno 24 gennaio 2018 alle ore 19,00 e proseguirà, nei giorni susseguenti 25 26 28 29 e 30 dalle 17,00 alle 19,00.

