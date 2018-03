I detenuti del Malaspina restaurano i vasi della Palermo punica, la mostra al Salinas

Il 14 marzo alle ore 16.30 saranno esposti fino a domenica 25 marzo in una sala del Museo Salinas alcuni vasi della Palermo punica, risalenti e circa 2.500 anni fa, ritrovati in frammenti e appena restaurati dai “ragazzi del Malaspina”.

Il progetto sociale “Mettiamo insieme i cocci” - è stato realizzato dal Museo Salinas di Palermo in collaborazione con l’Istituto penale dei minori di Palermo e ha avuto una durata di tre mesi. Sette ragazzi (italiani e stranieri) dell’Istituto penale sono stati coinvolti in un ciclo di incontri pluridisciplinari propedeutici al vero e proprio laboratorio di restauro realizzato, per la prima volta in Italia, all’interno di un Istituto penale con la guida di antropologi (Emanuela Palmisano), archeologi (Alessandra Merra, Emanuele Tornatore), restauratori (Alessandra Barreca, Alessandra Carrubba ) e video maker (Giusi Garrubbo) del Museo Salinas.

Il progetto nasce dalla volontà di realizzare un’esperienza utile e significativa, sotto il profilo dell’apprendimento e dell’impegno, per alcuni dei ragazzi, italiani e non, ospitati dell’Istituto penale dei minori di Palermo. Il Museo Salinas ha portato all’interno dell’Istituto penale sette reperti archeologici autentici della Palermo punica rinvenuti in frammenti nel corso di diverse campagne di scavo svolte all’interno della necropoli dell’antica città di fondazione fenicia. Nel corso delle attività di laboratorio, poi, i ragazzi hanno appreso modalità e tecniche propri del restauro ricostruendo con pazienza ed estrema attenzione i manufatti antichi. Il progetto ha avuto sempre come sponda autorevole e qualificata il personale dell’Istituto Penale, a cominciare dal suo Direttore Michelangelo Capitano e a tutti gli operatori che hanno affiancato i ragazzi in questo percorso di apprendimento e conoscenza.