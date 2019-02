Zagara di Primavera, all'Orto Botanico la nuova edizione della mostra mercato

Ritorna puntuale tra i viali dello storico Orto palermitano di via Lincoln, fiore all’occhiello del Sistema Museale di Ateneo (SIMUA), la Zagara di Primavera, mostra mercato dedicato al florovivaismo.

La mostra, prevista nell’ultimo week-end di marzo, dalla mattina di venerdì 29 al pomeriggio di domenica 31, è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di cultura verde e giardinaggio. Nella scorsa edizione legata agli eventi di Manifesta, si sono raggiunti i dodicimila partecipanti nelle tre giornate, ma in generale l’Orto sta vivendo una nuova stagione di apertura alla città con mostre, attività culturali e con un progetto complessivo di manutenzioni e valorizzazioni degli spazi a verde e di miglioramenti e servizi di ricettività.

Questa XVIII edizione, spiega il direttore dell’Orto, prof. Rosario Schicchi, sarà dedicata al tema delle piante aromatiche, alimentari e officinali del giardino mediterraneo. L’esposizione botanica all’interno del Gymnasium sarà dedicata invece alle verdure spontanee di Sicilia, circa quaranta specie differenti raccontate da esperti che insegneranno come raccoglierle, pulirle ed utilizzarle in cucina. L’Orto di Palermo, che dalla primavera si mostrerà al pubblico con la pavimentazione ripristinata attorno al Gymnasium, vanta un settore di cinquecento metri quadri dedicato alle piante aromatiche ed officinali che, per l’occasione, sarà implementata e valorizzata.

Sono già cinquantasei le adesioni pervenute agli organizzatori, con un turn over stagionale che ha permesso molte nuove presenze. Oltre venticinque i vivaisti siciliani, tra cui un nuovo vivaio specializzato in piante aromatiche, Girafi di Mussomeli che si aggiunge ad Aromatiche Clagia di Sciacca, già presente nelle passate edizioni.

Presenti come ogni anno aziende provenienti da diverse regioni della penisola (Piemonte, Lazio, Toscana, Basilicata, Emilia Romagna) con nuovi nomi che arricchiranno la mostra mercato portando collezioni di ortensie, bulbose, piante acquatiche rare, bambù giganti, fruttiferi antichi. Tra questi, il toscano Vivaio Belfiore e Antichi Frutti di Orvieto; le Terre di Gaia da L’Aquila, che proporrà workshop sulla produzione di terriccio da lombricoltura, e la Water Nursery di Latina con piante acquatiche e ninfee. Tra le curiosità, un produttore di piante pensili senza terra, un artista che esporrà le sue tele dipinte con motivi floreali, e un francese di Orleans, i vivai Cayeux, da generazioni specializzati nella coltivazione di iris.

In generale, spiegano gli organizzatori, anche quest’anno assisteremo ad un arricchimento della qualità e quantità delle collezioni proposte al pubblico, che si aggiunge ai numerosi momenti culturali che si svilupperanno attorno al tema del giardino mediterraneo e della biodiversità, con conferenze di esperti paesaggisti e presentazioni di libri. Ritornano puntuali, sotto il ficus di fronte l’Erbario dell’Orto, i laboratori gratuiti di giardinaggio per adulti. Non mancheranno le attività di intrattenimento a tema per i bambini che si terranno presso l’aula didattica nel pressi del vecchio pozzo arabo. Orario e costi: apertura al pubblico dalle 9.00 alle 18.00. Ingresso 3 euro, laboratori su prenotazione.