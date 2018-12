Dalla mostra mercato dell'oliva giarraffa al presepe vivente, il Natale a Giuliana

ll comune di Giuliana (Pa) presenta due grandi appuntamenti per un unico e sensazionale evento! In partenariato con FraGaMa Service e grazie al finanziamento da parte dell'Assessorato alle Attività Produttive, si da il via alla "Iª Mostra mercato dell' oliva giarraffa e dei prodotti tipici giulianesi": un viaggio alla scoperta dei prodotti tipici di qualità, della sapienza artigianale, delle tradizioni locali e della cultura. Il 29 dicembre dalle ore 16.00 alle 23.00 e il 30 dicembre dalle ore 10.00 alle 23.00 con ingresso gratuito in Piazza della Repubblica. Visite guidate per il centro storico; convegno sull'oliva giarraffa, 30 dicembre ore 10.00, Castello di Federico II; show cooking; degustazione prodotti tipici gratuita.

E ancora, in collaborazione con la Pro loco, vi propone la IX edizione del presepe vivente di Giuliana dal titolo "un figlio ci è stato donato", l'atmosfera del Natale resa unica dalla magia del borgo medievale 29 e 30 dicembre 2018 5 e 6 gennaio 2019 dalle ore 16.00 alle 21.00. Servizio navetta gratuito da piazza Pompei. Costo ticket 5 euro ed include visita al presepe e degustazione prodotti tipici.