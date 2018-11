Creatività, eventi e cultura aspettando Natale: al via GanciArt, la mostra mercato alla Gancia

Rinnoviamo il nostro appuntamento Natalizio con GanciArt. Una mostra-mercato con tantissime idee originali e creative per i vostri regali di Natale, tutte rigorosamente fatte a mano! Insieme alle preziose ed esclusive ceramiche realizzate presso il nostro Laboratorio "Promuoviamo la Speranza", ci saranno le creazioni degli artigiani Alab (associazione liberi artigiani/artisti balarm) di Palermo, e quelle di tante persone che vivono in condizioni di fragilità sociale. Il contesto è quello dei locali del convento della Gancia, luogo di straordinaria bellezza e di grande valore sociale che, ogni domenica, ospita la mensa per i più poveri della città. Vieni a trovarci...potrai assistere a interessanti laboratori artigianali e troverai sicuramente un’idea regalo originale e solidale!