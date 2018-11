Artigianato, gioielli e ricami: una domenica a Palazzo Fatta con la mostra mercato

Ritorna, all’interno dello storico Palazzo Fatta di Piazza Marina 19, la mostra mercato più importante della città di Palermo. “Autunno al Palazzo”, organizzata dall’Associazione Artigianando, sarà aperta Domenica 18 Novembre, dalle 10 alle 20 (ingresso gratuito), e si svolgerà all’interno della sala principale del palazzo nobiliare.

Saranno allestiti trenta spazi espositivi dove gli avventori avranno la possibilità di trovare, ammirare e acquistare oggetti di artigianato unici nel loro genere, ceramiche artistiche, gioielli al chiacchierino, monili realizzati rigorosamente a mano e con materiali di prestigio, oggetti in legno e ricami. Inoltre, si è pensato anche a uno spazio interamente dedicato al vintage grazie al quale sarà possibile trovare oggetti dal gusto retrò, abiti particolari e oggetti da collezionare.

Le precedenti edizioni della mostra mercato sono ricordate, oltre che per la qualità e per l'ampio campionario esposto, soprattutto per la grande affluenza di pubblico e per le critiche positive che negli anni non sono mancate, fregiando la mostra come unica nel suo genere. Gli utenti avranno anche la possibilità di visitare gratuitamente un palazzo risalente al 1700 e l'eleganza delle sue sale arricchite da tantissimi affreschi. Tra questi, ricordiamo, sono di grande effetto la galleria con Le virtù della famiglia, La gloria del casato, eseguiti nel 1771 dal pittore palermitano Antonio Manno, scene con putti, allegorie delle virtù e scorci prospettici.