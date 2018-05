Le memorie collettive della Magione in una canzone: il concerto al Teatro Garibaldi

“Memorie in Rima - Magione Community Project” è un progetto ideato e promosso dal Dipartimento Educazione di Manifesta 12 e realizzato in collaborazione con il rapper e operatore sociale palermitano Christian "Picciotto" Paterniti. Il progetto è incentrato sulla raccolta delle memorie collettive dei residenti di piazza Magione.

Giovedì 31 maggio alle ore 19.30 (ingresso libero) al Teatro Garibaldi si svolgerà l’opening della mostra realizzata da Picciotto con gli abitanti di piazza Magione e la presentazione dei video e della canzone del gruppo Memory Crew. Per concludere, il concerto di Picciotto e della sua band Gente Strana Posse.

Negli scorsi mesi, Christian "Picciotto" ha svolto un laboratorio musicale incentrato sul rap come forma di scrittura creativa con gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Amari-Roncalli-Ferrara”, sul modello di quello già realizzato lo scorso maggio da Picciotto per il progetto di Manifesta 12 “Schools in Tandem”. Questo laboratorio ha portato alla formazione di un nuovo gruppo musicale, la Memory Crew, che ha lavorato insieme al rapper alla scrittura, esecuzione e registrazione di una nuova traccia musicale ispirata alla storia di piazza Magione. Contestualmente, Picciotto ha lavorato con le famiglie residenti nel quartiere, ascoltando le loro storie e raccogliendo materiale fotografico al fine di documentare le memorie legate al quartiere. Questo processo ha permesso al rapper di elaborare un progetto video ed espositivo che illustri la storia della piazza, in parallelo alla presentazione di un altro video inedito sull'esperienza dello S.P.A.R.O. il centro sociale occupato a piazza Magione quindici anni fa.