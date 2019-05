Il teatro delle melarance, la mostra performance ai Cantieri Culturali

Una mostra percorso di tutti gli spettacoli fin qui prodotti che prevede l'esposizione di tutti gli oggetti, foto, video, locandine, elementi scenici, pannelli descrittivi, nonchè delle breve incursioni/performances in orari prestabiliti.

Venerdi alle ore 21 a chiusura delle due giornate gli Exit to Ohio, il gruppo musicale che accompagna le Melarance, si esibirà in un concerto con le canzoni e le musiche del loro repertorio. Orari della mostra: Giovedi 30 e Venerdi 31 dalle ore 16:00 alle 21:00 esposizione e visita guidata con incursioni performative dalle 18:00 alle 20:00. Venerdi 31 ore 21:00 concerto degli Exit to Ohio. La mostra è a cura di Mariella Calò e Rosalia Billeci, Camillo Bongiovanni, Sabina Carnemolla e Rosanna Nasta. Ingresso con contributo volontario.