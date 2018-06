L'estetica della vertigine, la mostra di Marina Vargas all'XXS aperto al contemporaneo

Per la prima volta alla galleria d’arte XXS aperto al contemporaneo, la personale dell’artista spagnola Marina Vargas. Appuntamento dal 22 giugno al 21 luglio.

Un corpus di opere dove il linguaggio del biologico e del biomorfico crea una dicotomia strutturale del rapporto tra la vita e la morte in un universo metaforicamente simbolista, in cui brutalità e bellezza si fondono nell’analisi di culture arcaiche e contemporanee. Il lessico poliglotta dell’artista, emerge nella realizzazione di opere scultoree e tecniche miste su carta: se, nel primo caso, la Vargas interpreta il tema arcaico della Vanitas nella realizzazione di teschi e cuori in porcellana, impreziositi da reticolati grafici e macchie di vernice dalle sfolgoranti cromie, come simbolo non più della caducità ma della rinascita spirituale, nelle opere su carta, l’artista interpretando il tema della morte come azione cosciente di un’epurazione che genera un progressivo cambiamento, rappresenta simboli del sacro e del profano dai toni argentei su sfondo nero, enfatizzandone l’alone enigmatico e misterico e conferendone un significato escatologico pertinente all’interpretazione del destino ultimo dell’uomo e del proprio universo interiore.



XXS aperto al contemporaneo

Via XX Settembre, 13 - 90141 Palermo

tel. +39 091 8436774

mob. +39 393 9356196; +39 328 7616959

xxsapertoalcontemporaneo@gmail.com

