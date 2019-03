"Manna dal cielo" a Cefalù, le opere di Giorgio Vasari in una mostra al museo Mandralisca

La mostra "Manna dal cielo - Giorgio Vasari pittore" apre al pubblico il 10 marzo e si inserisce nelle celebrazioni per il 110° Anniversario della nascita di Enrico Pirajno di Mandralisca (1809 – 2019). La mostra è frutto di un’importante collaborazione tra la Fondazione Culturale Mandralisca, la Galleria Regionale di Palazzo Abatellis, l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana e di MondoMostre, con il patrocinio del Comune di Cefalù.

Le due tavole dipinte da Giorgio Vasari, raffiguranti “La caduta della manna”, provengono dalla collezione di Palazzo Abatellis e sono state realizzate nel 1545 dal pittore aretino per il refettorio di Santa Maria di Montoliveto di Napoli; giunsero a Palermo nel 1828, dono di Francesco I di Borbone per la nascente pinacoteca della città. Le due opere sono poste in dialogo, nella pinacoteca di Palazzo Mandralisca, con la preziosa edizione del 1681 del testo del Vasari “Delle Vite de piu eccellenti pittori, scultori, et architetti”, facente parte della Biblioteca Mandralisca. L'organizzazione e le relazioni istituzionali si devono all'impegno della dott.ssa Laura Gattuso (Vicepresidente della Fondazione Culturale Mandralisca), mentre la curatela scientifica e i supporti didattici sono della dott.ssa Evelina De Castro, direttrice della Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, e alla dott.ssa Rosalia Liberto, del CdA della Fondazione Mandralisca. La mostra "Manna dal cielo" amplia l’offerta culturale della Fondazione Mandralisca, testimoniando quindi come le sinergie tra Istituzioni culturali possano realizzare percorsi virtuosi per la migliore fruizione del patrimonio artistico siciliano.