"Le mani nel jazz", la mostra di Massimo Moavero alla Lupo'Art galleria d'arte

Dopo il successo del concerto-evento “Le Mani nel Jazz” al Real Teatro Santa Cecilia con i musicisti e le cantanti del Brass Diego Spitaleri, Lucy Garsia, Carmen Avellone, Fabio Lannino, Vito Giordano, Giuseppe Costa e Ciccio Foresta, si inaugura la mostra personale di Massimo Moavero. Appuntamento il 26 ottobre alle ore 18.30 presso la Lupo’Art Galleria d’Arte, ad ingresso libero. Durante l’inaugurazione sarà presente l’artista e chi lo desidererà potrà ritirare il catalogo della mostra. La Lupo’Art, si trova in via Terrasanta, 56. La mostra resterà esposta sino al 16 novembre dal martedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 16.30 alle 19.45.

L’amicizia e la passione per il jazz tra Spitaleri e Moavero è di lunga data e per tale ragione i due artisti si sono uniti per realizzare un evento che unisca arte e musica: “le mani nel jazz” Una passione che si è concretizzata grazie al concerto che Spitaleri ha dedicato il 20 di ottobre presso il Teatro Santa Cecilia, con il contributo dei suoi amici musicisti, al suo pubblico, e all’anteprima della mostra di Moavero, presentata in sala Gullo subito dopo l’evento musicale.