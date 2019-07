"Mamo ti porto al mare", artisti da Milano a Palermo nel segno dell'arte

MaMo galleria Museum Milano, via IV Aprile,14 a Palermo presenta Mamo ti porto al mare. Inaugurazione 10 agosto dalle ore 19 alle 22. Appuntamento dal 10 al 17 agosto. Orari di apertura e chiusura giornalieri: dalle ore 19 alle 22.

Numerosi artisti, nomi noti al mondo dell’arte nazionale e internazionale si confronteranno in una mostra dedicata ad un nuovo progetto espositivo curato dalla Galleria Mamo di Milano, che ogni anno, durante l’estate si sposta a Palermo nella prestigiosa sede espositiva di Palazzo Notarbartolo Villarosa Dagnino, Via del VI Aprile, 14 (angolo Piazza Marina).

Un mosaico di tecniche artistiche diversificate travolgeranno lo spettatore in un mondo di immagini e colori: il racconto di luoghi, e degli oggetti legati alla cultura artistica della tradizione polpolare siciliana e non solo.Tutto rivisitato in chiave contemporanea all’insegna dei nuovi linguaggi dell’arte. Piccole sculture e multipli, opere su carta, décollages, opere su, acrilici su tela, gouaches, stampe digitali. Sarà presente il critico d’arte dott.ssa Melinda Miceli scrittrice e saggista.

Chiara Gregorin, Salvatore Fazio, Maria Aloi, Marcia Zegarra, Christian Flores, Stefano Epis, Walter Angelici, Valeria Modica, Serra Eraslan, Barbara Cellini, Armando Nigro, Alessandra Maisto, Zuzanna Niespor, Silvia Mimmino, Nuzzo Monello, Nelly Fonte.