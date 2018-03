"Luoghi interiori", la mostra fotografica di Eleonora Arnone alla galleria Fiaf

Mostra fotografica "Luoghi interiori" di Eleonora Arnone dal 23 marzo all'8 aprile alla galleria Fiaf. Vernissage il 23 marzo alle ore 18.30.

Un percorso fatto di visioni. Ricordi e sensazioni diventano graffianti ombre e abbaglianti luci. Il vetro macchiato di pioggia, segnato dal tempo è pelle che separa l'esterno dall'interno. I luoghi divengono visioni oniriche di un'interiorità quasi desolata, quell'intima solitudine di ognuno di noi, fatta di ricordi sbiaditi e inspiegabili sensazioni. La nitidezza, il dettaglio, il realismo sono elementi che l'autrice ribalta. La nitidezza qui è fatta tagliente per separare il bianco dal nero.

Il dettaglio si confonde a far di un elemento un altro elemento, quasi una sovrapposizione degli eventi della vita che hanno senso solamente gli uni legati agli altri. Ed infine, la nostra interiorità, i nostri ricordi, non sono anch'essi reali? Quello che di realistico può non vedersi in queste fotografie invece emerge. Non è l'oggetto ritratto che vuole dirci qualcosa su di sé o su chi lo ha fotografato. L'autrice non racconta ciò che è fuori di noi ma ciò che è dentro.

Eleonora Arnone, palermitana classe '86, negli anni di studio nell'ambito artistico allena lo sguardo alla composizione, ai colori, al punto di vista, alla messa a fuoco di un'emozione. Trova nella fotografia la sintesi del suo bisogno espressivo. La fotografia come processo creativo dalla scatto alla stampa in Camera Oscura, che diviene in breve tempo la scuola che formerà la sua sensibilità ed in particolare il linguaggio tagliente del bianco e nero. Chiusi 1 e 2 Aprile