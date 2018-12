"Le luci del cuore", la mostra di Alessandro Meli in esposizione a Palazzo Jung

"Le luci del cuore" paesaggi dell'anima nobile e artistica di Alessandro Meli che esporrà le sue opere a Palazzo Jung – Via Lincoln, 17 - Palermo dal 12 Dicembre 2018 sino al 21 Dicembre 2018.

L'inaugurazione avverrà il 12 Dicembre alle ore 17,30 da parte di Alessaandro Meli. Le opere saranno recensite da Francesca Mezzatesta, storico e critico d'Arte, Patrimonio Umano Vivente dell'Unesco (che Alessandro riassume in un unica qualifica: “il suo angelo”) , guida nel suo percorso artistico verso eventi di caratura internazionale e in siti prestigiosi ,quali il Museo di “Emilio Greco” a Sabaudia, alla Fiera D'Arte Internazionale di Padova, a Venezia alla Gallery Melori& Rosenberg, in Sicilia al Castello di Caccamo e a Cefalù presso la Base Logistico Addestrativa e a Palermo in numerose personali in siti comunali quali Villa Niscemi, la Real Fonderia Oretea e il Palazzo delle Aquile.

Alessandro Meli nasce a Palermo nel '92 sin dall'infanzia manifesta un talento artistico innato che lo porta a seguire un idoneo percorso di studi che gli consente di trasferire nei suoi quadri scorci iperrealistici ma con una cifra del tutto personale “la luce” Frequenta l'Istituto Statale d'Arte di Palermo 'Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara' dove, dopo cinque anni, nel 2012, conclude con merito il suo ciclo di studi. Negli anni seguenti, frequenta corsi specifici sempre nel settore artistico. Sviluppa così le sue doti artistiche nella realizzazione di dipinti in acrilico su tela e, anche se marginalmente nella creazione personalizzata di oggetti in ceramica RAKU.

Dal primitivismo incerto della prima fase passa all'esplosione espressionista dalle tinte decise e dalla pennellata più determinata, frutto di una età più matura. Le prime importanti realizzazioni iniziano nel 2008.Il soggetto privilegiato e prediletto da lui è la natura rappresentata nei suoi aspetti più caldi e luminosi. Ciò che ci colpisce è l'essenza quasi magnetica che promana dai suoi quadri, che ci incanta e ci rapisce e ci porta nel suo mondo fantastico. Alessandro dimostra una straordinaria capacità di cogliere la bellezza della natura e l'ancor più straordinaria capacità di 'trascinarci dentro'.

Percepisce la natura nella sua essenza più pura e l'uso sapiente di colori brillanti, quali il blu cobalto, il verde smeraldo, il bianco perlaceo e gli accostamenti, apparentemente audaci, ma ciò che sembra donarci in un unico messaggio attraverso la sua arte è il suo sentimento divino e i significati di “quella luce” che negli anni ha smesso di essere cupa , grigia e di avvolgerci in un primo momento con una sensazione di freddo e che oggi squarcia le nuvole o filtra propagandosi tra i rami degli alberi raggiungendo l'osservatore. Alessandro difatti dalla nascita è autistico ma vi sono tante difficoltà che lui è riuscito a superare nella sua vita e ciò lo deve non solo alla famiglia e ai suoi insegnanti ma soprattutto all'arte e al suo scopo primordiale al mattino quando suona la sveglia e lui si alza per andare a dipingere sa che è il suo lavoro e grazie a quello potrà acquistare nuove tele e colori per mostrarci sublimi campi di fiori o marine mediterranee.

Alla domanda “da dove viene tutta questa luce?” la sua risposta è : “dal cuore!” e da qui questo bellissimo titolo: “Le luci del Cuore”, perchè ad ogni Mostra Alessandro riesce a coinvolgerci, sorprenderci e commuoverci con questa luce sempre più forte e più intensa in ogni sua nuova produzione in grandi formati con l'uso degli acrilici, che regalano quel senso di pace e di serenità che rappresenta il suo mondo.: “L’immagine si è detto…non è che una forma magica del principio di identità”. (Marcel Raymond) “Vi è un luogo della mente, una piccola porta attraverso cui l’uomo riesce a trovare ristoro e riconciliare la sua anima. Uno spazio in cui rifugiarsi dalle bruttezze e le ingiustizie, dai dolori…spaziare per un attimo al di fuori del “destino”, e lì si può magicamente creare una catarsi in cui si “ritrova” Sé stesso e comunicare con il mondo e la chiave è l’Arte.

Nella lettura delle sue opere si evince un intensa ”informazione sensoriale” e l’esperienza di stimoli visivi di percezioni e forme ma senza ombre di inquietudini, fuori dal caos, in un ordine compositivo dove fichi d’india , tetti delle case e orizzonti denotano anche la sua inclinazione non solo tecnica ma anche di libertà di pensiero. Un fluire di trasmissioni emozionali e di sentimenti all’osservatore, ma soprattutto le immagini di un sogno nel quid indefinibile tra il percepire e il “sentire”, dove induce alla speranza e ci insegna ad apprezzare la bellezza e la semplicità di quel “mondo in perdita”… ormai dimenticato nella cosiddetta : “normalità” All'inizio il critico Francesca Mezzatesta, ha voluto mettere in gioco l'arte di Alessandro con il suo valore fine a se stesso senza dare mai spiegazioni della sua patologia.

Alessandro difatti si è integrato perfettamente anche tra artisti affermati, ricevendo scambi e importanti esperienze, calzando lui stesso una macchina fotografica per documentare quei momenti. Oggi lo stesso critico per volontà anche della famiglia con rispetto e devozione, ha ritenuto importante mostrare che “le barriere non esistono”di fronte a tanta sensibilità e talento, e che l'arte di Alessandro può essere un motivo di speranza per tante famiglie e tanti ragazzi che vivono questa patologia, ma soprattutto la capacità di farci “aprire” a “noi” un mondo che non siamo sempre capaci di apprezzare, distolti da tanto rumore, e invitandoci a riappropriarci di quel soffio divino e di uno sguardo che va oltre la vista e che osserva attraverso il cuore.

