A Palermo si inaugura la mostra "La grande luce Padre Pio-tra scienza e fede"

In occasione del centenario della stimmatizzazione di PADRE PIO ( 20 Settembre 1918 ) per la prima volta viene inaugurata la mostra "La grande luce Padre Pio tra scienza e fede"; l'esposizione - composta da oltre mille tra oggetti,reliquie, scritti, evidenze mediche- è costituita dai preziosi reperti custoditi dalla famiglia Festa per circa cento anni,; sino ad oggi erano stati raramente esposti negli anni sempre in luoghi ecclesiastici, chiese e cattedrali