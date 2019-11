Fu il più grande giocatore di baseball di tutti i tempi, a Isola una mostra per Joe Di Maggio

BCsicilia Isola delle Femmine, con il patrocinio del Comune, nel 105° anniversario della nascita di Joe Di Maggio presenta una mostra fotografica sul più grande giocatore di baseball di tutti i tempi, nato il 25 novembre 1914 a Martinez, una cittadina della California, i cui genitori erano originari di Isola delle Femmine. Il tutto inizia il 9 dicembre 1897 quando i Di Maggio si unirono in matrimonio nella chiesa del paese Maria Santissima Delle Grazie.

La prima figlia, Adriana, nasce a Isola delle Femmine l’11 settembre 1898, quando viene alla luce il papà non era presente perché era partito insieme ad un gruppo di pescatori per l’America, precisamente per la California. Nel 1902 l’intera famiglia si trasferì a Martinez. Giuseppe Di Maggio e Rosalia Mercurio in America avranno altri 8 figli, il penultimo nato il 25 novembre 1914 si chiamerà Giuseppe Paolo Di Maggio, in inglese Joseph Paul Di Maggio, per tutti Joe Di Maggio, campione di baseball degli anni ’30 e ’40 e marito, prima di Dorothy Arnold, e poi anche se per un anno dell’indimenticabile Marilyn Monroe.

Oggi probabilmente sono pochi i ragazzi di Isola che conoscono la storia del grande Joe. Lo scopo della sede locale di BCsicilia, presieduta da Agata Sandrone , è quello di far riscoprire il passato di Isola delle Femmine, anche attraverso il racconto di quello che Joe Di Maggio ha rappresentato e ancora oggi rappresenta. Infatti il 25 novembre giorno che ricorda l’anniversario della nascita di Joe, la mostra sarà visitata dall’Istituto Comprensivo Francesco Riso, e i ragazzi potranno scoprire alcune storie di pescatori isolani che emigrarono dalla fine dell’800 ai primi del ‘900 inseguendo il “Sogno Americano".

Le ricerche sono state effettuate da Agata Sandrone in collaborazione di Giancarlo Equizzi. L’esposizione si terrà in via Romeo, 1 a Isola delle Femmine dal 23 al 24 Novembre dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00. Dal 25 al 26 novembre dalle 10,00 alle 13,00 incontro con l’ Istituto Comprensivo Francesco Riso di Isola delle Femmine. Ingresso libero.