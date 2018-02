Le Jaguar della Targa Florio in una mostra, a Palermo due auto da corsa anni Cinquanta

Venerdì 23 febbraio, alle ore 18, al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del SiMuA - Sistema Museale diAteneo (Edificio 8, Campus Universitario di Viale delle Scienze) sarà inaugurata la mostra fotografica “Le Jaguar in Targa Florio”.

L’esposizione, organizzata dal Museo in collaborazione con l’Associazione culturale “Amici della Targa Florio”, comprende una selezione di fotografie storiche e di alcuni video. Saranno esposte al pubblico anche due delle più famose autovetture da corsa degli anni ’50 della casa automobilistica inglese: la XK120, che ha partecipato a due edizioni della Targa Florio, e la replica di una C-Type. La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile sabato 24 (dalle 9 alle 18) e domenica 25 febbraio (dalle 9 alle 13).

L’avventura nella Jaguar in Targa Florio è iniziata con l’edizione del 1953, con la partecipazione della C-Type di Thomas Henry Wisdom, noto giornalista-pilota amico di Vincenzo Florio ed è continuata con la XK120 di proprietà i Alfonso “Fofò” Vella, americano di adozione ma siciliano di origine, che per partecipare alla Targa Florio del 1954 e del 1955 ha imbarcato la sua auto dal New Jersey.