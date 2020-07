"Isola... mare è cultura", a Isola delle Femmine la mostra di Filippo Lo Iacono

Dopo il notevole successo della mostra a palazzo Jung a Palermo dello scorso gennaio e i tanti nuovi progetti già in calendario ma ovviamente sospesi e annullati causa dovuta dall’emergenza sanitaria, l’artista Filippo Lo Iacono si ripropone al pubblico con un tema estivo ripartendo dal mare dai suoni e i colori che esso ci dona ogni giorno, infatti il tratto cromatico cercherà di portare allegria con un tocco di buon umore ed emozioni all’insegna di una ripartenza artistica e culturale tipica delle nostre tradizioni come una vera e propria rinascita. Sarà l’incantevole e ridente Isola delle femmine ad ospitare le tele di Lo Iacono nel baglio e nella piazzetta Pittsburg davanti la sede del Comune con in mostra una ventina di tele dal titolo Isola .. Mare è cultura.

Sabato 4 luglio alle 19 al baglio del comune di Isola delle Femmine in presenza del sindaco Stefano Bologna dell’assessore alla cultura Anna Maria Lucido e dell’assessore al turismo Rossella Puccio si inaugurerà l’esposizione del maestro Filippo Lo Iacono tra litografie su tela e opere con la tecnica ad olio di cui alcune tele inedite. Saranno gli spazi aperti che daranno la possibilità di rendere fruibile la visita alla mostra senza creare assembramenti come previsto per legge e nel rispetto delle regole anti Covid. Grazie al patrocinio del comune di Isola delle femmine la mostra si potrà visitare dal 4 luglio al 19 luglio dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 24 e sabato e domenica dalle 10,00 alle 13 e dalle 17,30 alle 24.