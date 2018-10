"Io, noi, insieme contro il tumore": la mostra collettiva alla Casa del Goliardo

La mostra, dedicata all’importanza della prevenzione come “arma” per contrastare sul nascere il carcinoma mammario, vede l’esposizione di: una trentina di reggiseni creati da pittrici, scultrici e stiliste; alcune foto realizzate dalla fotoreporter Isabella Balena per il libro “A seno nudo” (A seno nudo - 14 donne raccontano come la nuova chirurgia plastica-ricostruttiva ha restituito loro il sorriso, di Cristina Garusi, Isabella Balena e Anna Di Cagno Ed Tecniche) che ritraggono donne reali, con il proprio vissuto, le proprie ferite (così difficili da accettare), che hanno combattuto e recano addosso il cambiamento visibile della loro nuova condizione; una decina tra poesie e racconti sull’argomento scritte da altrettante poetesse e scrittrici; una installazione di Anna Balsamo comprendente i reggiseni, donati da donne operate, recanti, una frase, una scritta, un oggetto e infine un’opera realizzata da Marella Ferrera proveniente dal suo Museo.

In una società perfetta fatta di nuovi canoni e nuove forme di espressione, in cui l’esteriorità e l’immagine sta prendendo il sopravvento su ogni cosa, IO, NOI si pone in maniera antitetica poiché scava nell’anima. Non vuole essere solo rappresentazione superficiale di un problema, va oltre. Nella mostra allestita per questa occasione, il seno diventa scrigno di sensazioni nuove, dubbi e sconforto, ma anche simbolo di rinascita ad una nuova vita.

Le artiste coinvolte (sia pittrici che scrittrici), hanno descritto, dipinto, ricreato, tagliato, modellato nuovi reggiseni e tracciato nuove storie. Le parole, le tecniche e i materiali utilizzati sono entrati in stretta relazione con l’elemento, col simbolo. Il reggiseno come emblema di femminilità, qui è stato scelto come icona principale, come portavoce di una lotta, non più contro il sistema consumistico e la società, bensì contro la malattia. Reggiseni, foto, poesie e racconti per parlare di donne del nostro tempo. La mostra, che ha principalmente lo scopo di sensibilizzare le donne nella lotta contro il tumore, è soprattutto un abbraccio collettivo che mira a non farle sentire sole; è una testimonianza reale di ciò che è accaduto ad altre donne: una rete di connessioni emotive in grado di narrare storie vere che sembrano irreali.

L’esposizione si pone come un tramite tra le realtà che si occupano di tumori e la popolazione. La mostra, organizzata dalla galleria Studio 71 di Palermo e curata da Vinny Scorsone e Anna Balsamo, si sofferma su ciò che può rappresentare, sul piano psicologico, la malattia. Durante la serata inaugurale hanno fatto i loro interventi: Il dottor Antonio Russo (direttore della UOC di Oncologia Medica - AOU Policlinico “P. Giaccone” di Palermo il cui intervento si è incentrato sulla Prevenzione e sulle varie iniziative tese a creare un rapporto più stretto tra paziente e l’ambiente medico), il dottor Antonio Ciulla (specialista in chirurgia generale e in chirurgia ricostruttiva della mammella che ha sottolineato l’importanza dell’aspetto psicologico legato alla chirurgia ricostruttiva), Francesca Glorioso (direttore generale LILT Palermo che ha illustrato l’attività della LILT nel campo della prevenzione), Aldo Gerbino (Presidente Accademia delle Scienze Mediche e critico d’arte che si è soffermermato sul tema “Malattia e creatività” delineando i rapporti tra scrittura, arte e malattia), Vinny Scorsone (critico d’arte galleria Studio 71 di Palermo, curatrice della mostra insieme ad Anna Balsamo che ha parlato della genesi della mostra).

A seguire sono state lette, dalle scrittrici intervenute, le poesie e i brevi testi presenti in mostra. Le artiste: Cristina Alletto, Antonella Affronti, Eugenia Affronti, Anna Balsamo, Maria Luce Balsamo, Antonella Ludovica Barba, Pina Cirino, Tanina Cuccia, Filly Cusenza, Pina D’Agostino, Ivana Di Pisa, Marella Ferrera, M.Rachele Fichera, Daniela Gargano, Gabriella Giambalvo, Elena Ilardi, Gabriella Lupinacci, Sara Mineo, Cristina Patti, Letizia Porcaro, Mariella Ramondo, Caterina Rao, Giuseppina Riggi, Cinzia Romano La Duca, Angela Sarzana, Anna Torregrossa, Ilia Tufano, Maria Felice Vadalà, Dina Viglianisi, Tiziana Viola. Le scrittrici: Franca Alaimo, Emilia Barbato, Anna Maria Bonfiglio, Myriam De Luca, Giovanna Fileccia, Maria Giambruno, Sandra Guddo, Antonella Lo Giudice, Daìta Martinez, Beatrice Monroy. La fotografa: Isabella Balena.

La mostra ha il patrocinio della LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) sezione di Palermo, dell’ERSU (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario) e dell’Università di Palermo. La mostra rimarrà aperta fino al 30 ottobre con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Domenica dalle 10 alle 13. Le mattine di lunedì 15 e venerdì 19 alla Casa del Goliardo saranno presenti le volontarie della LILT che ne illustreranno l’operato e informeranno i visitatori sugli ambulatori LILT dove, per tutto il mese di ottobre. sarà possibile effettuare visite senologiche gratuite su prenotazione, in occasione della Campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Durante la serata inaugurale c’è stata una degustazione del vino “Occhi di ciumi” offerto dall’Azienda vitivinicola Alcantara di Randazzo CT.