Il 23 Maggio a Palermo ti aspetta la I° Mostra Interattiva dell'Artigianato Siciliano. Una mostra bella come dal vivo ma che potrai visitare comodamente da casa tua accedendo alla pagina facebook Associazione Artisticamente Eventi. Tanti bravissimi artigiani in diretta per voi, per una intera giornata dedicata all'artigianato. Troverete tutto quanto come in una mostra tradizionale: i tavoli allestiti con le loro creazioni, le foto e la descrizione dei loro oggetti e la possibilità di chiedere in tempo reale, tramite messaggio o video chiamata, tutte le informazioni che desiderate. Ci sarà infatti un susseguirsi di dirette in cui gli artigiani, posizionati ognuno al loro tavolo, vi mostreranno le loro creazioni. Potrete immergevi in una calda e accogliente atmosfera dove artisti provenienti da tutto il territorio siciliano presenteranno le proprie produzioni. Ci saranno tantissimi articoli per tutti i gusti: oggettistica, borse, gioielli, abbigliamento, pittura, articoli per bambini, cosmetici e tanto altro ancora. Un evento unico nel suo genere, assolutamente da non perdere.